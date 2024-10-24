Рома — Динамо — стартові склади на матч Ліги Європи

Відомі стартові склади на матч Рома — Динамо в Лізі Європи
У рамках третього туру основного раунду Ліги Європи "Рома" приймає в Італії київське "Динамо". Українська команда може набрати свої перші бали у євротурнірі.
Головні тренери обох команд вже назвали стартові склади цього протистояння, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"Динамо" розпочало Ліги Європи з двох поспіль поразок. Київська команда не забила жодного гола. "Біло-сині" вважаються аутсайдером перед матчем із "Ромою", у складі якої грає форвард збірної України Артем Довбик.
Склади на матч "Рома" - "Динамо"
"Рома": Свілар — Челік, Ндіка (капітан), Ермосо — Залевський, Коне, Ле Фе, Анхеліньо, Пізіллі — Бальданці, Довбик.
Тренер: Іван Юрич.
"Динамо": Нещерет — Біловар, Попов, Михавко — Тимчик, Михайленко, Андрієвський (капітан), Рубчинський, Вівчаренко — Волошин, Герреро.
Тренер: Олександр Шовковський.
Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Віктор Циганков може розпочати наступний сезон у чемпіонаті Італії.
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