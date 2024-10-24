Рома — Динамо — стартові склади на матч Ліги Європи

Форвард "Динамо" Владислав Ванат. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

У рамках третього туру основного раунду Ліги Європи "Рома" приймає в Італії київське "Динамо". Українська команда може набрати свої перші бали у євротурнірі.

Головні тренери обох команд вже назвали стартові склади цього протистояння, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Динамо" розпочало Ліги Європи з двох поспіль поразок. Київська команда не забила жодного гола. "Біло-сині" вважаються аутсайдером перед матчем із "Ромою", у складі якої грає форвард збірної України Артем Довбик.

Олександр Шовковський на розминці перед грою Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Склади на матч "Рома" - "Динамо"

"Рома": Свілар — Челік, Ндіка (капітан), Ермосо — Залевський, Коне, Ле Фе, Анхеліньо, Пізіллі — Бальданці, Довбик.

Тренер: Іван Юрич.

"Динамо": Нещерет — Біловар, Попов, Михавко — Тимчик, Михайленко, Андрієвський (капітан), Рубчинський, Вівчаренко — Волошин, Герреро.

Тренер: Олександр Шовковський.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Віктор Циганков може розпочати наступний сезон у чемпіонаті Італії.

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