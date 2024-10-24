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Известны стартовые составы на матч Рома — Динамо в Лиге Европы

24 октября 2024 18:38
Станислав Костюк - Редактор
Рома — Динамо — стартовые составы на матч Лиги Европы
Форвард "Динамо" Владислав Ванат. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Станислав Костюк - Редактор

В рамках третьего тура основного раунда Лиги Европы "Рома" принимает в Италии киевское "Динамо". Украинская команда может набрать свои первые баллы в евротурнире. 

Главные тренеры обеих команд уже назвали стартовые составы на это противостояние, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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"Динамо" начало Лиги Европы с двух подряд поражений. Киевская команда не забила ни одного гола. "Бело-синие" считаются аутсайдером перед матчем с "Ромой", в составе которой играет форвард сборной Украины Артем Довбик. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский на разминке перед игрой. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Составы на матч "Рома" — "Динамо"

"Рома": Свилар — Челик, Ндика (капитан), Эрмосо — Залевский, Коне, Ле Фе, Анхелиньо, Пизилли — Бальданци, Довбик. 

Тренер: Иван Юрич. 

"Динамо": Нещерет — Биловар, Попов, Михавко — Тимчик, Михайленко, Андриевский (капитан), Рубчинский, Вивчаренко — Волошин, Герреро. 

Тренер: Александр Шовковский. 

Напомним, бывший футболист "Динамо" Виктор Цыганков может начать следующий сезон в чемпионате Италии. 

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Динамо Лига Европы ФК Рома (Рим) футбол спорт

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