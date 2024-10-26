Артем Довбик розповів, як у Ромі з’явились прізвиська Звір і Машина

Форвард "Роми" Артем Довбик. Фото: скриншот

Форвард італійської "Роми" Артем Довбик в літку лише перейшов з "Жирони", але вже є лідером команди на полі. У роздягальні його також поважають партнери по команді.

В інтерв’ю пресслужбі Серії А Довбик розповів як його називають партнери по команді.

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За словами Довбика, його партнери по команді називають або "Звір", або "Машина". Артем зізнався, що ці прізвища з’явились після того як одноклубники побачили його роботу в тренажерному залі.

"Прізвиська" придумали мої партнери по команді, тому що вони бачать, як я працюю в тренежерному залі. Всі кажуть на мене Beast або Machine", — сказав Довбик.

Також Довбик розповів у інтерв’ю, що не хоче бути схожий на легенд "Роми" Габріеля Батістуту, Едіна Джеко або Ромеру Лукаку. Він хоче показувати свій найкращий футбол та перемагати.

Довбик цього сезону провів за "Рому" 11 матчів, де забив п’ять голів та зробив один асист.

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