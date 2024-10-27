Лунин пропустил четыре гола в эль-классико — болельщики и Куртуа поддержали

Андрей Лунин. Фото: Reuters

Испанское эль-классико завершилось разгромной победой "Барселоны" над "Реалом" в Мадриде. Украинский голкипер Андрей Лунин пропустил четыре мяча.

После игры болельщики в соцсетях оценивали игру украинца, сообщил портал Новини.LIVE.

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Что фанаты думают о Лунине

@Eynaunyme: "И кто бы сыграл лучше Вальверде, Васкеса, Лунина, Рюдигера, Менди, Винни... Словом, за всю команду.

Я не являюсь фанатом Мбаппе, наоборот, но считать его единственным и главным виновником..."

@moussdkt: "Он столько раз спасал Реал в прошлом году… сегодня он точно не самый большой виновник".

@predictivepro: "Не думаю, что он должен быть целью, защита и так была ужасна с самого начала".

@gyoprop: "Проблема Лунина — это нестабильность".

@b4deditz: "Куртуа тоже пропустил 4-0 на Этихаде и 4-0 на Бернабеу в 2022 году. Это не вина Лунина, что он почти не получал игрового времени в этом сезоне".

@Saddidr24: "Стойте. Мы не обвиняем его в этом, совершенно нет, защиту просто разорвала тройка нападающих "Барсы", он ничего не мог сделать. Это не он оставил Левандовского без присмотра для удара головой. Да, все сыграли плохо, но это не значит, что Лунин — проблема".

@miguegallardo20: "Но он выносил мяч весь матч, боже, я не буду сваливать всю вину на Лунина или что-то такое, но вчера это был полный беспорядок".

Реакция от Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь после матча решил поддержать Лунина. Он отметил, что вины украинца в пропущенных голах нет.

"Твоей вины в пропущенных голах нет, они все были неизбежны", — заявил Куртуа.

Интересно, что Куртуа выбыл из-за травмы на три-четыре недели. Потому у Андрея еще будет шанс для реабилитации.

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