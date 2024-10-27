Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Куртуа и фаны Реала оценили игру Лунина в матче с Барселоной arrow

Куртуа и фаны Реала оценили игру Лунина в матче с Барселоной

27 октября 2024 15:56
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Лунин пропустил четыре гола в эль-классико — болельщики и Куртуа поддержали
Андрей Лунин. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Испанское эль-классико завершилось разгромной победой "Барселоны" над "Реалом" в Мадриде. Украинский голкипер Андрей Лунин пропустил четыре мяча.

После игры болельщики в соцсетях оценивали игру украинца, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа получил повреждение, из-за которого пропустил игру с "Барселоной".

Что фанаты думают о Лунине

@Eynaunyme: "И кто бы сыграл лучше Вальверде, Васкеса, Лунина, Рюдигера, Менди, Винни... Словом, за всю команду.

Я не являюсь фанатом Мбаппе, наоборот, но считать его единственным и главным виновником..."

@moussdkt: "Он столько раз спасал Реал в прошлом году… сегодня он точно не самый большой виновник".

@predictivepro: "Не думаю, что он должен быть целью, защита и так была ужасна с самого начала".

@gyoprop: "Проблема Лунина — это нестабильность".

@b4deditz: "Куртуа тоже пропустил 4-0 на Этихаде и 4-0 на Бернабеу в 2022 году. Это не вина Лунина, что он почти не получал игрового времени в этом сезоне".

@Saddidr24: "Стойте. Мы не обвиняем его в этом, совершенно нет, защиту просто разорвала тройка нападающих "Барсы", он ничего не мог сделать. Это не он оставил Левандовского без присмотра для удара головой. Да, все сыграли плохо, но это не значит, что Лунин — проблема".

@miguegallardo20: "Но он выносил мяч весь матч, боже, я не буду сваливать всю вину на Лунина или что-то такое, но вчера это был полный беспорядок".

Реакция от Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь после матча решил поддержать Лунина. Он отметил, что вины украинца в пропущенных голах нет.

"Твоей вины в пропущенных голах нет, они все были неизбежны", — заявил Куртуа.

Интересно, что Куртуа выбыл из-за травмы на три-четыре недели. Потому у Андрея еще будет шанс для реабилитации.

Напомним, легендарный тренер Йожеф Сабо высказался по поводу матча "Динамо" и "Шахтера".

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих оказалась не фанаткой работы мэра Днепра Бориса Филатова.

украинские легионеры (футбол) Реал Мадрид футбол Андрей Лунин Барселона

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:25 Во Львовской области пьяный водитель угрожал патрульным гранатой

18:57 Эск-заместителя Лысака разоблачили на взятке 200 млн долл.

18:36 Лубинец отреагировал на расстрел гражданских в Селидово

18:17 Сдают посуточно — как выглядит самый дорогой дом в Одессе

17:54 Горсовет Киева предупредил о перекрытии важной улицы

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

17:53 На Одесчине в этом году усыновили около ста детей

17:48 Ермак ответил, боится ли Украина победы Трампа на выборах США

17:48 Буткевич признался, что Полесье — это бизнес-проект

17:31 Суд Киева отменил историко-архитектурный план Львова, — Садовый

17:25 Движение по трассе Одесса-Рени затруднено из-за пробок

19:25 Во Львовской области пьяный водитель угрожал патрульным гранатой

18:57 Эск-заместителя Лысака разоблачили на взятке 200 млн долл.

18:36 Лубинец отреагировал на расстрел гражданских в Селидово

18:17 Сдают посуточно — как выглядит самый дорогой дом в Одессе

17:54 Горсовет Киева предупредил о перекрытии важной улицы

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

17:53 На Одесчине в этом году усыновили около ста детей

17:48 Ермак ответил, боится ли Украина победы Трампа на выборах США

17:48 Буткевич признался, что Полесье — это бизнес-проект

17:31 Суд Киева отменил историко-архитектурный план Львова, — Садовый

17:25 Движение по трассе Одесса-Рени затруднено из-за пробок

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

Text

11:03 Выборы президента США — за кого досрочно голосуют американцы

26 октября 2024
Text

20:40 Нардеп прокомментировала интенсивность украинского ОПК

Text

17:55 Деревянко назвала самую главную проблему бизнеса — это не война

Text

13:23 Попенко назвал области, которые под угрозой полного блэкаута

25 октября 2024
Text

21:07 Нардеп назвал, из-за чего в Украине повысится показатель ВВП

Text

19:46 Эксперт заявил о критической нехватке специалистов-коммунальщиков

Text

17:56 Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

Text

13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре