Как Лионель Месси отреагировал на победу Барселоны над Реалом

Месси обратился к Барселоне после разгрома Реала
Каталонская "Барселона" в эль-классико обыграла "Реал" со счетом 4:0. После этого результата команда существенно увеличила свои шансы на чемпионство.
К тому же, на победу отреагировал в соцсетях Лионель Месси.
Как Месси отреагировал на победу "Барсы"
Лионель остался под впечатлением после победы над "Реалом". В этом матче каталонцев в основном представляли воспитанники своей футбольной академии "Ла-Массия".
"Какая красивая победа!" — написал Месси
После 11 туров чемпионата Испании "Барселона" увеличила отрыв от "Реала" на шесть очков. При этом у каталонцем преимущество в разнице мячей на +17.
Отметим, что за "Реал" в матче с "Барселоной" играл украинский голкипер Андрей Лунин. Некоторые болельщики критиковали вратаря, но другие поддержали, поскольку у него не было шансов поймать удары Роберта Левандовский, Ламина Ямала и Рафиньи.
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