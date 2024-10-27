Как Лионель Месси отреагировал на победу Барселоны над Реалом

Лионель Месси. Фото: instagram.com/leomessi/

Каталонская "Барселона" в эль-классико обыграла "Реал" со счетом 4:0. После этого результата команда существенно увеличила свои шансы на чемпионство.

К тому же, на победу отреагировал в соцсетях Лионель Месси.

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Лионель остался под впечатлением после победы над "Реалом". В этом матче каталонцев в основном представляли воспитанники своей футбольной академии "Ла-Массия".

"Какая красивая победа!" — написал Месси

После 11 туров чемпионата Испании "Барселона" увеличила отрыв от "Реала" на шесть очков. При этом у каталонцем преимущество в разнице мячей на +17.

Отметим, что за "Реал" в матче с "Барселоной" играл украинский голкипер Андрей Лунин. Некоторые болельщики критиковали вратаря, но другие поддержали, поскольку у него не было шансов поймать удары Роберта Левандовский, Ламина Ямала и Рафиньи.

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