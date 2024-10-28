Буткевич объяснил, откуда берет деньги на финансирование Полесья

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: пресс-служба клуба

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич объяснил, из чего состоит бюджет житомирского клуба. Он честно признался, как финансирует команду.

Буткевичу пришлась расстаться с имуществом ради жизнедеятельности "Полесья", сообщает YouTube-канал "Трендець".

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Футбольный клуб "Полесье" является одним из самых амбициозных проектов украинской Премьер-лиги. Однако все в этом клубе зависит от воли одного человека. Президент житомирской команды Геннадий Буткевич объяснил, откуда взял средства на финансирование "Полесья".

Главный тренер "Полесья" Имад Ашшур. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Что пришлось продать Буткевичу

Успешный бизнесмен был вынужден расстаться с ценным активом для того, чтобы финансировать "Полесье". Речь идет о яхте президента клуба. Буткевич ее продал, а деньги потратил на развитие команды. Он заявил, что эти средства до сих не исчерпаны.

"Это инвестиции мне не для игрушки, а для того, чтобы жители Житомира получали удовольствие в эти трудные минуты", — объяснил Буткевич.

По итогам 10 туров украинской Премьер-лиги "Полесье" занимает третью строчку в турнирной таблице. В следующем туре житомирская команда примет "Кривбасс".

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