Буткевич объяснил, откуда берет деньги на финансирование Полесья

В Полесье раскрыли главный источник финансирования клуба
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич объяснил, из чего состоит бюджет житомирского клуба. Он честно признался, как финансирует команду.
Буткевичу пришлась расстаться с имуществом ради жизнедеятельности "Полесья", сообщает YouTube-канал "Трендець".
Футбольный клуб "Полесье" является одним из самых амбициозных проектов украинской Премьер-лиги. Однако все в этом клубе зависит от воли одного человека. Президент житомирской команды Геннадий Буткевич объяснил, откуда взял средства на финансирование "Полесья".
Что пришлось продать Буткевичу
Успешный бизнесмен был вынужден расстаться с ценным активом для того, чтобы финансировать "Полесье". Речь идет о яхте президента клуба. Буткевич ее продал, а деньги потратил на развитие команды. Он заявил, что эти средства до сих не исчерпаны.
"Это инвестиции мне не для игрушки, а для того, чтобы жители Житомира получали удовольствие в эти трудные минуты", — объяснил Буткевич.
По итогам 10 туров украинской Премьер-лиги "Полесье" занимает третью строчку в турнирной таблице. В следующем туре житомирская команда примет "Кривбасс".
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