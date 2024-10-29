Вінісіус влаштував істерику після того, як Родрі отримав Золотий м'яч

Вінісіус впав в істерику після нагородження Золотий м'яч-2024
Церемонія нагородження "Золотий м'яч-2024" залишила багато незадоволених. Бразильський легіонер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор вважає, що з ним вчинили несправедливо.
Вже практично добу Вінісіус періодично зривається в істерику, повідомляє Diario AS.
Бразильський форвард Вінісіус був головним претендентом на "Золотий м'яч" за версією практично всіх інсайдерів. Футболіст сам повірив, що отримає нагороду. Ще у вихідні під час матчу з "Барселоною" він під час суперечки з Гаві назвав себе майбутнім володарем нагороди.
Реакція Вінісіуса на успіх Родрі
Футболіст "Реала" орендував розкішний особняк у центрі Парижа та замовив двадцяти найближчим друзям дорогий годинник, щоб відсвяткувати свій успіх. Але раптово в день церемонії "Золотий м'яч" стало відомо, що нагорода дістанеться іспанцю Родрі.
Близьке оточення Вінісіуса повідомило, що гравець "дуже засмучений" і кілька разів замикався в кімнаті, щоб побути наодинці. Як тільки в "Реалі" дізналися, що бразилець не отримає нагороду, було ухвалено рішення не відправляти делегацію на церемонію до Парижа. При цьому форвард "Реала" Кіліан Мбаппе мав отримати "Золоту бутсу", наставник Карло Анчелотті — нагороду "Тренеру року", а "бланкос" визнали "Командою року".
Згодом Вінісіус опублікував у соціальній мережі повідомлення, в якому пообіцяв і надалі ставити перед собою високі цілі.
Нагадаємо, Родрі з "Манчестер Сіті" та Айтана Бонматі з "Барселони" отримали чоловічий та жіночий "Золотий м'яч".
Футболіст "Барселони" Ламін Ямал був визнаний найкращим молодим гравцем року.
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