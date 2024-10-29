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Вінісіус впав в істерику після нагородження Золотий м'яч-2024

29 жовтня 2024 08:36
Станіслав Костюк - Редактор
Вінісіус влаштував істерику після того, як Родрі отримав Золотий м'яч
Вінісіус під час матчу. Фото: Reuters/Susana Vera
Станіслав Костюк - Редактор

Церемонія нагородження "Золотий м'яч-2024" залишила багато незадоволених. Бразильський легіонер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор вважає, що з ним вчинили несправедливо.

Вже практично добу Вінісіус періодично зривається в істерику, повідомляє Diario AS.

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Бразильський форвард Вінісіус був головним претендентом на "Золотий м'яч" за версією практично всіх інсайдерів. Футболіст сам повірив, що отримає нагороду. Ще у вихідні під час матчу з "Барселоною" він під час суперечки з Гаві назвав себе майбутнім володарем нагороди.

Вінісіус Жуніор
Вінісіус Жуніор у футболці "Реала". Фото: Reuters/Juan Medina

Реакція Вінісіуса на успіх Родрі

Футболіст "Реала" орендував розкішний особняк у центрі Парижа та замовив двадцяти найближчим друзям дорогий годинник, щоб відсвяткувати свій успіх. Але раптово в день церемонії "Золотий м'яч" стало відомо, що нагорода дістанеться іспанцю Родрі.

Близьке оточення Вінісіуса повідомило, що гравець "дуже засмучений" і кілька разів замикався в кімнаті, щоб побути наодинці. Як тільки в "Реалі" дізналися, що бразилець не отримає нагороду, було ухвалено рішення не відправляти делегацію на церемонію до Парижа. При цьому форвард "Реала" Кіліан Мбаппе мав отримати "Золоту бутсу", наставник Карло Анчелотті — нагороду "Тренеру року", а "бланкос" визнали "Командою року".

Вінісіус Жуніор
Повідомлення Вінісіуса. Фото: скріншот X

Згодом Вінісіус опублікував у соціальній мережі повідомлення, в якому пообіцяв і надалі ставити перед собою високі цілі.

Нагадаємо, Родрі з "Манчестер Сіті" та Айтана Бонматі з "Барселони" отримали чоловічий та жіночий "Золотий м'яч".

Футболіст "Барселони" Ламін Ямал був визнаний найкращим молодим гравцем року.

Реал Мадрид скандал футбол Золотий м'яч спорт Вінісіус Жуніор

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