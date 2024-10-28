Ламін Ямал став найкращим молодим гравцем на Золотому м'ячі-2024 у Парижі

Ямал отримав приз найкращого молодого гравця року — це рекорд
У Парижі France Football проводить церемонію вручення "Золотого м'яча-2024". Також на цій церемонії вручають нагороди найкращим гравцям минулого сезону.
Нагороду найкращого молодого гравця очікувано одержав футболіст "Барселони" Ламін Ямал, повідомив портал Новини.LIVE.
Ямал обігнав усіх минулого сезону
Ямал став наймолодшим переможцем у номінації — йому лише 17 років.
Молода зірка "Барселони" здобув нагороду після того, як виграв разом зі збірною Іспанії чемпіонат Європи. У чемпіонаті синьо-гранатові стали другим після "Реала", а в Лізі чемпіонів зупинилися у чвертьфіналі.
Минулого сезону Ямал у 50 матчах за "Барселону" забив сім м'ячів та віддав дев'ять гольових передач.
На переможному чемпіонаті Європи Ямал забив гол і зробив чотири асисти.
Трансферна вартість Ямала за версією "Трансфермаркту" склала 150 млн євро.
Зазначимо, що на червоній доріжці "Золотого м'яча-2024" пройшов форвард збірної України та "Роми" Артем Довбик.
Нагадаємо, у голосуванні за "Золотий м'яч-2024" Довбик посів 29 місце.
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