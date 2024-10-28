Ламін Ямал став найкращим молодим гравцем на Золотому м'ячі-2024 у Парижі

Ламін Ямал. Фото: Reuters

У Парижі France Football проводить церемонію вручення "Золотого м'яча-2024". Також на цій церемонії вручають нагороди найкращим гравцям минулого сезону.

Нагороду найкращого молодого гравця очікувано одержав футболіст "Барселони" Ламін Ямал, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ямал обігнав усіх минулого сезону

Ямал став наймолодшим переможцем у номінації — йому лише 17 років.

Молода зірка "Барселони" здобув нагороду після того, як виграв разом зі збірною Іспанії чемпіонат Європи. У чемпіонаті синьо-гранатові стали другим після "Реала", а в Лізі чемпіонів зупинилися у чвертьфіналі.

Минулого сезону Ямал у 50 матчах за "Барселону" забив сім м'ячів та віддав дев'ять гольових передач.

На переможному чемпіонаті Європи Ямал забив гол і зробив чотири асисти.

Трансферна вартість Ямала за версією "Трансфермаркту" склала 150 млн євро.

Зазначимо, що на червоній доріжці "Золотого м'яча-2024" пройшов форвард збірної України та "Роми" Артем Довбик.

Артем Довбик разом із дружиною Фото: Reuters

Нагадаємо, у голосуванні за "Золотий м'яч-2024" Довбик посів 29 місце.

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