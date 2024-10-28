Ламин Ямал стал лучшим молодым игроком на Золотом мяче-2024 в Париже

Ламин Ямал. Фото: Reuters

В Париже France Football проводит церемонию вручения "Золотого мяча-2024". Также на этой церемонии вручают награды лучшим игрокам прошлого сезона.

Награду лучшего молодого игрока ожидаемо получил футболист "Барселоны" Ламин Ямал, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ямал обогнал всех в прошлом сезоне

Ямал стал самым молодым победителем в номинации — ему всего 17 лет.

Восходящая звезда "Барселоны" получила награду после того, как выиграл вместе со сборной Испании чемпионат Европы. В чемпионате сине-гранатовые стали вторыми после "Реала", а в Лиге чемпионов остановились в четвертьфинале.

В прошлом сезоне Ямал в 50 матчах за "Барселону" забил семь мячей и отдал девять голевых передач.

На победном чемпионате Европы Ямал забил гол и сделал четыре ассиста.

Трансферная стоимость Ямала по версии "Трансфермаркт" составила 150 млн евро.

Отметим, что на красной дорожке "Золотого мяча-2024" прошелся форвард сборной Украины и "Ромы" Артем Довбик.

Артем Довбик вместе с женой Фото: Reuters

Напомним, в голосовании за "Золотой мяч-2024" Довбик занял 29-е место.

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