Винисиус и Лунин пропустят церемонию вручения Золотого мяча 2024

Винисиус Жуниор не получит "Золотой мяч". Фото: instagram.com/vinijr/

В течение нескольких месяцев в СМИ циркулировали новости о том, что вингер "Реала" Винисиус Жуниор станет обладателем "Золотого мяча-2024". Однако в день церемонии появилась информация о другом победителе.

Бразилец был очень расстроен новостью и решил не лететь в Париж на церемонию, сообщил портал Mundo Deportivo.

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Лунин также не прилетит в Париж

По информации источника, Винисиус первым из игроков "Реала" решил не лететь в Париж. Затем его поддержали партнеры по команде, которых также пригласили, и руководство клуба.

Среди игроков, которых приглашали в Париж, был украинский голкипер Андрей Лунин.

Винисиус Жуниор с наградами Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/vinijr/

Отметим, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится 28 октября 2024 года. Начало трансляции — 20:00 по киевскому времени.

СМИ единственным претендентом на награду называют полузащитника "Ман Сити" и сборной Испании Родри.

Испанский футболист в прошлом сезоне выиграл АПЛ, дошел к четвертьфиналу Лиги чемпионов, где проиграл "Реалу", и выиграл чемпионат Европы.

Винисиус в прошлом сезоне победил в Лиге чемпионов, в чемпионате Испании, но провалился со сборной Бразилии на Копа Америки.

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