Вінісіус та Лунін пропустять церемонію вручення Золотого м'яча 2024

Вінісіус Жуніор не отримає "Золотого м'яча". Фото: instagram.com/vinijr/

Протягом кількох місяців у ЗМІ циркулювали новини про те, що вінгер "Реала" Вінісіус Жуніор стане володарем "Золотого м'яча-2024". Однак у день церемонії з'явилася інформація про іншого переможця.

Бразилець був дуже засмучений новиною і вирішив не летіти до Парижа на церемонію, повідомив портал Mundo Deportivo.

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Андрій Лунін пропустить церемонію "Золотого м'яча" через Вінісіуса. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін також не прилетить до Парижа

За інформацією джерела, Вінісіус першим із гравців "Реала" вирішив не летіти до Парижа. Потім його підтримали партнери по команді, яких також запросили, та керівництво клубу.

Серед гравців, яких запрошували до Парижа, був український голкіпер Андрій Лунін.

Вінісіус Жуніор із нагородами Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/vinijr/

Зазначимо, що церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 28 жовтня 2024 року. Початок трансляції — 20:00 за київським часом.

ЗМІ єдиним претендентом на нагороду називають півзахисника "Ман Сіті" та збірної Іспанії Родрі.

Іспанський футболіст минулого сезону виграв АПЛ, дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де програв "Реалу", та виграв чемпіонат Європи.

Вінісіус минулого сезону переміг у Лізі чемпіонів, у чемпіонаті Іспанії, але провалився зі збірною Бразилії на Копа Америки.

Нагадаємо, англійський таблоїд опублікував інформацію про розмір зарплати Олександра Зінченка в "Арсеналі".

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