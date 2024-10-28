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Стало відоме місце Довбика у голосуванні за Золотий м'яч-2024

28 жовтня 2024 18:58
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Артем Довбик увійшов до топ-30 рейтингу Золотого м'яча 2024
Артем Довбик. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

France Football за кілька годин до початку основної церемонії вручення "Золотого м'яча-2024" почав публікувати ТОП-30 найкращих гравців. До тридцятки потрапив форвард "Роми" та збірної України Артем Довбик.

Український футболіст у рейтингу став 29-м, йдеться на сторінці "Золотого м'яча".

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Довбик на 29 місці. Фото: сторінка "Золотого м'яча"

Довбик серед найкращих гравців Європи

Довбик став останнім серед гравців, які потрапили до голосування лише тому, що він провів лише перший сезон на високому рівні. При цьому звання найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії принесло йому місце серед найкращих.

Минулого сезону Довбик у 41 матчі забив 25 голів і зробив десять асистів.

У поточному сезоні українець провів п'ять матчів, де відзначився п'ятьма голами та зробив одну гольову передачу.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Довбика у 35 млн євро.

Зазначимо, що у боротьбі за "Золотий м'яч-2024" очікується боротьба між Родрі з "Ман Сіті" та Вінісіусом Жуніором з "Реала".

Нагадаємо, до Серії А перейде захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко.

Олімпійська чемпіонка з фехтування опублікувала фото з гарними формами у соцмережах.

Артем Довбик ФК Рома (Рим) футбол Золотий м'яч Жирона

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