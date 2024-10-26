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Довбик зізнався, яку пораду йому дав Шевченко

26 жовтня 2024 19:18
Станіслав Костюк - Редактор
Довбик назвав найціннішу пораду від Шевченка
Артем Довбик під час виходу на поле. Фото: Reuters/Alberto Lingria
Станіслав Костюк - Редактор

Форвард збірної України та італійської "Роми" Артем Довбик підтвердив, що в Італії його часто порівнюють з Андрієм Шевченком. Колишнього футболіста "Мілана" досі пам'ятають у цій країні.

Довбик цінує поради, які йому дав Шевченко, повідомляє YouTube-канал Серії А.

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Андрій Шевченко зробив Артема Довбика стабільним гравцем збірної України у роки, коли працював головним тренером національної команди. Саме гол на той час молодого форварда "Дніпра-1" вивів "синьо-жовтих" у чвертьфінал Євро-2020.

Довбик цінує все, що для нього зробив Шевченко. Футболісту "Роми" приємно відповідати в Італії на питання про нинішнього главу УАФ, якого пам'ятають та люблять у Серії А. І футболіст цінує ті поради, які отримував від легендарного гравця.

Артем Довбик
Артем Довбик працює на тренуванні. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Чому Шевченко навчив Довбика

Колишній головний тренер збірної України просив форварда зберігати агресію у грі до останньої хвилини у кожному матчі. Шевченко вчив Довбика завжди боротися за м'яч біля чужих воріт і завдавати удару при кожній нагоді.

Довбик став більше уваги приділяти навичкам боротьби за м'яч після розмов із Шевченком. Форвард зізнався, що робота під керівництвом цього спеціаліста дуже допомогла йому вивести кар'єру на новий рівень.

Минулого сезону Артем Довбик забив 24 м'ячі за "Жирону" і став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Цієї осені українець уже п'ять разів відзначився у складі італійської "Роми".

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін отримає шанс посісти місце у воротах легендарного клубу.

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Андрій Шевченко Артем Довбик футбол ФК Рома (Рим) Збірна України з футболу спорт

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