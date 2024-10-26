Довбик назвал самый ценный совет от Шевченко

Артем Довбик во время выхода на поле. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Форвард сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик подтвердил, что в Италии его часто сравнивают с Андреем Шевченко. Бывшего футболиста "Милана" до сих пор помнят в этой стране.

Довбик ценит советы, которые ему дал Шевченко, сообщает YouTube-канал Серии А.

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Андрей Шевченко сделал Артема Довбика стабильным игроком сборной Украины в те года, когда работал главным тренером национальной команды. Именно гол в то время молодого форварда "Днепра-1" вывел "сине-желтых" в четвертьфинал Евро-2020.

Довбик ценит все, что для него сделал Шевченко. Футболисту "Ромы" приятно отвечать в Италии на вопросы о нынешнем главе УАФ, которого помнят и любят в Серии А. И футболист ценит те советы, которые получал от легендарного игрока.

Артем Довбик работает на тренировке. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Чему Шевченко научил Довбика

Бывший главный тренер сборной Украины просил форварда сохранять агрессию в игре до самой последней минуты в каждом матче. Шевченко учил Довбика всегда бороться за мяч у чужих ворот и наносить удар при каждом удобном случае.

Довбик стал больше внимания уделять навыкам борьбы за мяч после бесед с Шевченко. Форвард признался, что работа под руководством этого специалиста очень сильно помогла ему вывести карьеру на новый уровень.

В прошлом сезоне Артем Довбик забил 24 мяча за "Жирону" и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Этой осенью украинец уже пять раз отличился в составе итальянской "Ромы".

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