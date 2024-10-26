Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик признался, какой совет ему дал Шевченко arrow

Довбик признался, какой совет ему дал Шевченко

26 октября 2024 19:18
Станислав Костюк - Редактор
Довбик назвал самый ценный совет от Шевченко
Артем Довбик во время выхода на поле. Фото: Reuters/Alberto Lingria
Станислав Костюк - Редактор

Форвард сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик подтвердил, что в Италии его часто сравнивают с Андреем Шевченко. Бывшего футболиста "Милана" до сих пор помнят в этой стране.

Довбик ценит советы, которые ему дал Шевченко, сообщает YouTube-канал Серии А

Читайте также:

Андрей Шевченко сделал Артема Довбика стабильным игроком сборной Украины в те года, когда работал главным тренером национальной команды. Именно гол в то время молодого форварда "Днепра-1" вывел "сине-желтых" в четвертьфинал Евро-2020. 

Довбик ценит все, что для него сделал Шевченко. Футболисту "Ромы" приятно отвечать в Италии на вопросы о нынешнем главе УАФ, которого помнят и любят в Серии А. И футболист ценит те советы, которые получал от легендарного игрока. 

Артем Довбик
Артем Довбик работает на тренировке. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Чему Шевченко научил Довбика 

Бывший главный тренер сборной Украины просил форварда сохранять агрессию в игре до самой последней минуты в каждом матче. Шевченко учил Довбика всегда бороться за мяч у чужих ворот и наносить удар при каждом удобном случае. 

Довбик стал больше внимания уделять навыкам борьбы за мяч после бесед с Шевченко. Форвард признался, что работа под руководством этого специалиста очень сильно помогла ему вывести карьеру на новый уровень. 

В прошлом сезоне Артем Довбик забил 24 мяча за "Жирону" и стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Этой осенью украинец уже пять раз отличился в составе итальянской "Ромы". 

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин получит шанс занять место в воротах легендарного клуба. 

Александр Зинченко оказался одним из самых высокооплачиваемых футболистов лондонского "Арсенала". 

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих не захотела отвечать на провокационный вопрос. 

Андрей Шевченко Артем Довбик футбол ФК Рома (Рим) Сборная Украины по футболу спорт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

23:17 В Киеве раздаются взрывы — КМВА

22:50 Магучих выиграла титул лучшей легкоатлетки года в Европе

22:40 Тариф на свет с 1 ноября — сколько придется платить

22:32 Солдат сбежал из части и хранил дома патроны — решение суда

22:30 В Одессе осудили работника ТЦК — детали

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

22:23 Минобороны установило требования по калорийности продуктов в ВСУ

22:04 Швейцария планирует закрыть центры для беженцев — какая причина

21:37 Фьюри рассказал, почему не боится удара Усика

21:34 Зеленский подписал закон о службе иностранцев в ВСУ

21:21 Компании могут потерять право бронировать работников, — СМИ

Срочная новость

23:17 В Киеве раздаются взрывы — КМВА

22:50 Магучих выиграла титул лучшей легкоатлетки года в Европе

22:40 Тариф на свет с 1 ноября — сколько придется платить

22:32 Солдат сбежал из части и хранил дома патроны — решение суда

22:30 В Одессе осудили работника ТЦК — детали

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

22:23 Минобороны установило требования по калорийности продуктов в ВСУ

22:04 Швейцария планирует закрыть центры для беженцев — какая причина

21:37 Фьюри рассказал, почему не боится удара Усика

21:34 Зеленский подписал закон о службе иностранцев в ВСУ

21:21 Компании могут потерять право бронировать работников, — СМИ

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

Text

20:40 Нардеп прокомментировала интенсивность украинского ОПК

Text

17:55 Деревянко назвала самую главную проблему бизнеса — это не война

Text

13:23 Попенко назвал области, которые под угрозой полного блэкаута

25 октября 2024
Text

21:07 Нардеп назвал, из-за чего в Украине повысится показатель ВВП

Text

19:46 Эксперт заявил о критической нехватке специалистов-коммунальщиков

Text

17:56 Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

Text

13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Text

13:01 Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы