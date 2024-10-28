Артем Довбик вошел в топ-30 рейтинга Золотого мяча 2024

Артем Довбик. Фото: Reuters

France Football за несколько часов до начала основной церемонии вручения "Золотого мяча-2024" начал публиковать ТОП-30 лучших игроков. В тридцатку попал форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик.

Украинский футболист в рейтинге стал 29-м, говорится на странице "Золотого мяча".

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Довбик на 29-м месте. Фото: страница "Золотого мяча"

Довбик среди лучших игроков Европы

Довбик стал последним среди игроков, которые попали в голосование, только потому, что он провел первый сезон на высоком уровне. При этом звание лучшего бомбардира чемпионата Испании принесло ему место среди лучших.

В прошлом сезоне Довбик в 41 матче забил 25 голов и сделал десять ассистов.

В текущем сезоне украинец провел пять матчей, где отличился пятью голами и сделал одну голевую передачу.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Довбика в 35 млн евро.

Отметим, что в борьбе за "Золотой мяч-2024" ожидается борьба между Родри из "Ман Сити" и Винисиусом Жуниором из "Реала".

Напомним, в Серию А перейдет защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко.

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