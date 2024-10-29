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Винисиус впал в истерику после церемонии награждения Золотой мяч

29 октября 2024 08:36
Станислав Костюк - Редактор
Винисиус устроил истерику после того, как Родри получил Золотой мяч
Винисиус во время матча. Фото: Reuters/Susana Vera
Станислав Костюк - Редактор

Церемония награждения "Золотой мяч-2024" оставила много недовольных. Бразильский легионер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор считает, что с ним поступили несправедливо. 

Уже практически сутки Винисиус периодически срывается в истерику, сообщает Diario AS

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Бразильский форвард Винисиус был главным претендентом на "Золотой мяч" по версии практически всех инсайдеров. Футболист и сам поверил, что получит награду. Еще на выходных во время матча с "Барселоной" он во время спора с Гави назвал себя будущим обладателем награды. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор в футболке "Реала". Фото: Reuters/Juan Medina

Реакция Винисиуса на успех Родри 

Футболист "Реала" арендовал роскошный особняк в центре Парижа и заказал двадцати ближайшим друзьям дорогие часы, чтобы отпраздновать свой успех. Но внезапно в день церемонии "Золотой мяч" стало известно, что награда достанется испанцу Родри. 

Близкое окружение Винисиуса сообщило, что игрок "очень расстроен" и несколько раз запирался в комнате, чтобы побыть наедине. Как только в "Реале" узнали, что бразилец не получит награду, было принято решение не отправлять делегацию на церемонию в Париж. При этом форвард "Реала" Килиан Мбаппе должен был получить "Золотую бутсу", наставник Карло Анчелотти — награду "Тренеру года", а "бланкос" признали "Командой года". 

Винисиус Жуниор
Сообщение Винисиуса. Фото: скриншот X

Позже Винисиус опубликовал в социальной сети сообщение, в котором пообещал и в дальнейшем ставить перед собой высокие цели. 

Напомним, Родри из "Манчестер Сити" и Айтана Бонмати из "Барселоны" получили мужской и женский "Золотой мяч". 

Футболист "Барселоны" Ламин Ямал был признан лучшим молодым игроком года.

Реал Мадрид скандал футбол Золотой мяч спорт Винисиус Жуниор

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