Родри стал обладателем Золотого мяча в 2024 году после блестящего сезона.

Родри — обладатель Золотого мяча-2024
В футболе пока нет индивидуальной награды такой же желанной, как "Золотой мяч". В 2024 году его обладателем стал испанский полузащитник "Манчестер Сити" — Родри.
Имя Родри объявили в ходе церемонии награждения, сообщил портал Новини.LIVE.
Ключевые моменты клубного сезона для Родри
Сезон 2023-2024 стал снова топовым для Родри, сумевшего стать героем команды Пепа Гвардиолы, которая не умеет побеждать без испанца.
Мастерство Родри в центре поля и его способность отдавать точные передачи стали ключевыми факторами в завоевании "Манчестер Сити" чемпионства и выступлении в Лиге чемпионов, где команда в четвертьфинале пропустила "Реал".
Родри на международной арене
Кроме успехов на клубном уровне, Родри также блестяще проявил себя в составе сборной Испании, с которой одержал победу на Евро-2024.
Его игра в центре поля стала ключевым фактором для команды, поскольку Родри смог перестроиться под каждого соперника.
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