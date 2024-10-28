Родри стал обладателем Золотого мяча в 2024 году после блестящего сезона.

Родри с женой. Фото: Reuters

В футболе пока нет индивидуальной награды такой же желанной, как "Золотой мяч". В 2024 году его обладателем стал испанский полузащитник "Манчестер Сити" — Родри.

Имя Родри объявили в ходе церемонии награждения, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ключевые моменты клубного сезона для Родри

Сезон 2023-2024 стал снова топовым для Родри, сумевшего стать героем команды Пепа Гвардиолы, которая не умеет побеждать без испанца.

Мастерство Родри в центре поля и его способность отдавать точные передачи стали ключевыми факторами в завоевании "Манчестер Сити" чемпионства и выступлении в Лиге чемпионов, где команда в четвертьфинале пропустила "Реал".

Родри на международной арене

Кроме успехов на клубном уровне, Родри также блестяще проявил себя в составе сборной Испании, с которой одержал победу на Евро-2024.

Его игра в центре поля стала ключевым фактором для команды, поскольку Родри смог перестроиться под каждого соперника.

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