Родрі став володарем Золотого м'яча 2024 року після блискучого сезону

Родрі з дружиною. Фото: Reuters

У футболі наразі немає індивідуальної нагороди такої ж бажаної, як "Золотий м'яч". В 2024 році його володарем став іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" — Родрі.

Родрі це оголосили під час церемонії нагородження, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ключові моменти клубного сезону для Родрі

Сезон 2023-2024 став знову топовим для Родрі, який зумів стати героєм команди Пепа Гвардіоли, яка не вміє перемагати без іспанця.

Майстерність Родрі в центрі поля та його здатність віддавати точні передачі стали ключовими факторами у завоюванні "Манчестер Сіті" чемпіонства та виступу в Лізі чемпіонів, де команда у чвертьфіналі пропустила далі "Реал".

Родрі на міжнародній арені

Окрім успіхів на клубному рівні, Родрі також блискуче проявив себе у складі збірної Іспанії, з якою здобув перемогу на Євро-2024.

Його гра в центрі поля стала ключовим фактором для команди, оскільки Родрі зміг перелаштуватись під кожного суперника.

Родрі пропустить майже весь сезон 2024/2025 через травму. Фото: Reuters

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