Родрі став володарем Золотого м'яча 2024 року після блискучого сезону

Родрі — володар Золотого м’яча-2024
У футболі наразі немає індивідуальної нагороди такої ж бажаної, як "Золотий м'яч". В 2024 році його володарем став іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" — Родрі.
Родрі це оголосили під час церемонії нагородження, повідомив портал Новини.LIVE.
Ключові моменти клубного сезону для Родрі
Сезон 2023-2024 став знову топовим для Родрі, який зумів стати героєм команди Пепа Гвардіоли, яка не вміє перемагати без іспанця.
Майстерність Родрі в центрі поля та його здатність віддавати точні передачі стали ключовими факторами у завоюванні "Манчестер Сіті" чемпіонства та виступу в Лізі чемпіонів, де команда у чвертьфіналі пропустила далі "Реал".
Родрі на міжнародній арені
Окрім успіхів на клубному рівні, Родрі також блискуче проявив себе у складі збірної Іспанії, з якою здобув перемогу на Євро-2024.
Його гра в центрі поля стала ключовим фактором для команди, оскільки Родрі зміг перелаштуватись під кожного суперника.
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