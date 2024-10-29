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Линекер назвал имя идеального тренера для Манчестер Юнайтед

29 октября 2024 17:05
Станислав Костюк - Редактор
Линекер назвал имя идеального тренера для Манчестер Юнайтед
Эрик Тен Хаг и Руд Ван Нистелрой. Фото: Reuters/Lee Smith
Станислав Костюк - Редактор

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер оценил ситуацию с увольнением главного тренера в "Манчестер Юнайтед". Руководство клуба уже ищет нового наставника.

Линекер назвал имя специалиста, который смог бы поставить игру "красным дьяволам", сообщает talkSPORT.

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Эрик Тен Хаг уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" из-за кризиса в игре команды. Она занимает 14 место в турнирной таблице Премьер-лиги и неудачно выступает в еврокубках. Исполняющим обязанности наставника "красных дьяволов" стал бывший форвард команды Руд Ван Нистелрой. 

Ли Карсли
Ли Карсли во время матча сборной Англии. Фото: Reuters/Lee Smith

Кто возглавит "Манчестер Юнайтед"

Руководство клуба ведет переговоры с португальским "Спортингом" по поводу главного тренера лиссабонской команды. "МЮ" готов компенсировать досрочное расторжение контракта "львов" с Рубеном Аморимом. Также на пост наставника "красных дьяволов" претендует испанец Хави Эрнандес. 

Однако известный эксперт Гари Линекер посоветовал руководству "Манчестер Юнайтед" обратить внимание на исполняющего обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли. В конце года 50-летний специалист вернется в молодежную команду Англии. 

Линекер считает Карсли интересным молодым наставником со свежими идеями. По мнению эксперта, наставник способен поставить команде красивый, атакующий футбол. Он умеет найти общий язык со звездными футболистами. Единственным недостатком Карсли является его неумение общаться с прессой. Линекер заявил, что этот аспект легко исправить. 

Напомним, защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко готовится к трансферу в другую команду. 

Владелец житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич признался, откуда взял средства на финансирование команды. 

Капитан сборной Англии Харри Кейн сделал резкое заявление о звезде мадридского "Реала" Килиане Мбаппе.

Манчестер Юнайтед тренер футбол спорт Гари Линекер

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