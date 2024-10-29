Лінекер назвав ім'я ідеального тренера для Манчестер Юнайтед

Ерік Тен Хаг та Руд Ван Ністелрой. Фото: Reuters/Lee Smith

Колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер оцінив ситуацію зі звільненням головного тренера у "Манчестер Юнайтед". Керівництво клубу вже шукає нового наставника.

Лінекер назвав ім'я фахівця, який зміг би поставити гру "червоним дияволам", повідомляє talkSPORT.

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Еріка Тен Хага звільнено з посади головного тренера "Манчестер Юнайтед" через кризу в грі команди. Вона посідає 14 місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги та невдало виступає у єврокубках. Виконувачем обов'язків наставника "червоних дияволів" став колишній форвард команди Руд Ван Ністелрой.

Лі Карслі під час матчу збірної Англії Фото: Reuters/Lee Smith

Хто очолить "Манчестер Юнайтед"

Керівництво клубу веде переговори з португальським "Спортінгом" з приводу головного тренера лісабонської команди. "МЮ" готовий компенсувати дострокове розірвання контракту "левів" із Рубеном Аморімом. Також на посаду наставника "червоних дияволів" претендує іспанець Хаві Ернандес.

Проте відомий експерт Гарі Лінекер порадив керівництву "Манчестер Юнайтед" звернути увагу на виконувача обов'язків головного тренера збірної Англії Лі Карслі. Наприкінці року 50-річний фахівець повернеться до молодіжної команди Англії.

Лінекер вважає Карслі цікавим молодим наставником зі свіжими ідеями. На думку експерта, наставник здатний поставити команді красивий футбол. Він вміє порозумітися з зірковими футболістами. Єдиним недоліком Карслі є його невміння спілкуватися із пресою. Лінекер заявив, що це аспект легко виправити.

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