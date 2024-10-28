Тен Хага звільнено — хто очолить Манчестер Юнайтед

Ерік Тен Хаг під час матчу. Фото: Reuters/Tony O Brien

Нідерландський фахівець Ерік Тен Хаг більше не є головним тренером англійської команди "Манчестер Юнайтед". Керівництво "червоних дияволів" достроково відправило наставника у відставку.

Привід для звільнення тренера стали невдалими результатами команди, повідомляє The Athletic.

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У рамках 9 туру АПЛ "Манчестер Юнайтед" програв на виїзді "Вест Гему" з рахунком 1:2. Гол, який Джаррод Бовен забив за "молотобійців" з пенальті на 90+2 хвилині, спричинив цілий ланцюг подій.

Ерік Тен Хаг та Руд Ван Ністелрой. Фото: Reuters/Paul Childs

Хто замінить Тен Хага

Чутки про зміну тренера у "Манчестер Юнайтед" з'явилися ще на початку сезону. Гра "червоних дияволів" не влаштовує ні керівництво клубу, ні вболівальників. Після 9 турів АПЛ команда посідає 14 місце у турнірній таблиці.

Еріка Тен Хага довго не звільняли через те, що йому доведеться заплатити велику компенсацію за дострокове розірвання контракту. Проте поразка від "Вест Гема" переповнила чашу терпіння власників клубу.

Виконувачем обов'язків головного тренера "МЮ" став колишній помічник Тен Хага — колишній форвард команди Руд Ван Ністелрой. При цьому "червоні дияволи" вже ведуть переговори з іспанцем Хаві Ернандесом та італійцем Массіміліано Алегрі.

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