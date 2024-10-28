Тен Хаг уволен — кто возглавит Манчестер Юнайтед

Эрик Тен Хаг во время матча. Фото: Reuters/Tony O Brien

Нидерландский специалист Эрик Тен Хаг больше не является главным тренером английской команды "Манчестер Юнайтед". Руководство "красных дьяволов" досрочно отправило наставника в отставку.

Повод для увольнения тренера послужили неудачные результаты команды, сообщает The Athletic.

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В рамках 9 тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл на выезде "Вест Хэму" со счетом 1:2. Гол, который Джаррод Боуэн забил за "молотобойцев" с пенальти на 90+2 минуте, повлек за собой целую цепь событий.

Эрик Тен Хаг и Руд Ван Нистелрой. Фото: Reuters/Paul Childs

Кто заменит Тен Хага

Слухи о смене тренера в "Манчестер Юнайтед" появились еще в начале сезона. Игра "красных дьяволов" не устраивает ни руководство клуба, ни болельщиков. После 9 туров АПЛ команда занимает 14 место в турнирной таблице.

Эрика Тен Хага долго не увольняли из-за того, что ему придется заплатить большую компенсацию за досрочное расторжение контракта. Однако поражение от "Вест Хэма" переполнило чашу терпения владельцев клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" стал бывший помощник Тен Хага — бывший форвард команды Руд Ван Нистелрой. При этом "красные дьяволы" уже ведут переговоры с испанцем Хави Эрнандесом и итальянцем Массимилиано Аллегри.

Напомним, защитник сборной Украины Виталий Миколенко в ближайшее время может покинуть чемпионат Англии.

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