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Пушич може піти з Шахтаря — тренеру поставили ультиматум

30 жовтня 2024 10:34
Сергій Романчук - Редактор
Пушича у донецькому Шахтарі може замінити відомий тренер
Маріно Пушич перед матчем "гірників". Фото: пресслужба "Шахтаря"
Сергій Романчук - Редактор

Чинний чемпіон України "Шахтар" може розпочати наступний рік із новим головним тренером. Маріно Пушич може достроково піти із клубу.

Наставник ще має час виправити ситуацію з результатами команди, повідомляє Sportske novosti.

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У донецькому "Шахтарі" розглядають можливість заміни головного тренера у 2025 році. Маріно Пушич, який привів команду до титулів чемпіона та володаря національного кубка, має підтримку керівництва клубу. Однак він може достроково піти у відставку, якщо результати команди не покращаться.

Маріно Пушич
Маріно Пушич під час поєдинку УПЛ. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Після 10 турів у чемпіонаті України "гірники" посідають четвертий рядок у турнірній таблиці. Команда відстає від лідера на шість балів. За три тури в Лізі чемпіонів "Шахтар" набрав лише одне очко.

Хто може очолити команду

В українському клубі контактували з колишнім наставником "Айнтрахту", "Баварії" та "Монако" Ніко Ковачем. Колишній футболіст збірної Хорватії є одним із кандидатів на посаду нового тренера "Шахтаря". Його останнім місцем роботи був німецький "Вольфсбург", з якого Ковач пішов навесні 2024 року.

Ніко Ковач
Ніко Ковач (праворуч) та нинішній тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік. Фото: instagram.com/bayerntimes/

Найближчим часом на "Шахтар" чекають чотири домашні матчі. "Гірники" зіграють із "Зорею" у Кубку України, приймуть "Чорноморець" і знову зустрінуться з луганською командою в рамках УПЛ, а також зіграють зі швейцарським "Янг Бойз" у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, захисник збірної України Віталій Миколенко став кандидатом на вихід з "Евертону".

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футбол тренер ФК Шахтар спорт Маріно Пушич

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