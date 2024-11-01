На Караваєва чекають в одному з найкращих турецьких клубів

Олександр Караваєв у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Захисник збірної України Олександр Караваєв може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини. Ветеран може піти з "Динамо" після п'яти років виступу за київську команду.

У послугах Караваєва зацікавлені декілька команд, але найбільший інтерес виявляє турецький гранд, повідомляє Fanatik.

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Олександр Караваєв продовжує відігравати важливу роль у "Динамо" навіть попри те, що вже не в кожному матчі з'являється на полі. Проте саме 32-річний захисник був одним із лідерів "біло-синіх" на початку сезону. І його гол допоміг "Динамо" врятуватися від поразки у матчі із "Шахтарем".

Олександр Караваєв під час поєдинку. Фото: пресслужба "Динамо"

На Караваєва чекають у Туреччині

Контракт українського футболіста з "Динамо" діє до літа 2025 року. Після цього захисник стане вільним агентом і може перейти до будь-якого клубу безкоштовно. Однією з таких команд є турецький "Фенербахче", з яким працює Жозе Моурінью.

Скаути "канарок" стежать за розвиток кар'єри гравців "Динамо" вже кілька років з часів останньої зустрічі цих команд. Португальський тренер турецької команди вибрав Караваєва, щоб посилити склад "Фенербахче", оскільки "канаркам" потрібен ще один футболіст, який здатний зіграти на обох флангах в обороні.

"Фенербахче" влаштовує, що влітку 2025 Караваєва можна буде отримати на правах вільного агента. У 10 матчах цього сезону Олександр забив 5 голів та зробив 1 результативну передачу.

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