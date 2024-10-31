Ванат може замінити відомого форварда в італійській команді

Владислав Ванат під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. У послугах футболіста зацікавлений головний тренер одного із клубів Серії А.

"Динамо" отримає пропозицію щодо Ваната на початку наступного року, повідомляє Tutto Mercato.

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Італійські журналісти знову пишуть про те, що Владиславом Ванатом цікавляться клуби Серії А. Цього разу відомо, що український форвард може перейти до команди, яка щосезону веде боротьбу за Скудетто. Однак у цьому переході важливим є один нюанс.

Владислав Ванат під час атаки "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Хто цікавиться Ванатом

На трансфері форварда збірної України наполягає головний тренер "Мілана" Паулу Фонсека, який раніше працював наставником "Шахтаря" в УПЛ. Однак перехід може здійснитись у тому випадку, якщо португальський фахівець збереже роботу.

"Мілан" посідає восьме місце у турнірній таблиці після дев'яти матчів у чемпіонаті Італії. Керівництво "россонері" незадоволене результатами команди й попросило тренерський штаб виправити ситуацію. Однак скаути "Мілана" вирушать на найближчий матч "Динамо" у Лізі Європи — вже 7 листопада кияни приймуть угорський "Ференцварош".

Перехід Ваната може здійснитись ще й тому, що взимку лідер атак "Мілана" Рафаель Леау практично напевно стане гравцем "ПСЖ". Українського форварда не вважають прямою заміною португальцю, проте він може стати новачком "россонері".

Трансферна вартість Ваната складає 10 млн євро. У сезоні 2024/2025 Владислав зіграв 17 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів і зробив 2 результативні передачі.

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