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Роналду влаштував скандал у роздягальні Аль-Насра — що відомо

30 жовтня 2024 11:18
Станіслав Костюк - Редактор
Кріштіану Роналду влаштував скандал після поразки Аль-Насра
Кріштіану Роналду після поразки своєї команди. Фото: Reuters/Rula Rouhana
Станіслав Костюк - Редактор

"Аль-Наср", за який виступає Кріштіану Роналду, несподівано вибула з Кубка Саудівської Аравії на ранній стадії турніру. Португальський футболіст упустив можливість врятувати свою команду від поразки.

Роналду болісно відреагував на це фіаско, повідомляє Al Arabiya.

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У вівторок, 29 жовтня, відбулися поєдинки 1/8 Кубка Саудівської Аравії. "Аль-Наср" прийняв "Аль-Таавун" і сенсаційно зазнав поразки, після чого залишив турнір.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters

Промах Роналду

"Аль-Наср" поступився супернику з рахунком 0:1. На 90+6 хвилині матчу господарі поля отримали право пробити пенальті. До "точки" підійшов Роналду, проте Кріштіану не вдалося переграти голкіпера "Аль-Таавуна".

Після фінального свистка португалець поспішно пішов у роздягальню. Згідно з повідомленнями журналістів, ветеран кидався предметами та кричав. Проте вже на ранок після поразки Роналду написав у соціальній мережі про те, що отримав новий виклик, який стане для нього можливістю зростання.

Нагадаємо, головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич може достроково піти з команди.

Захисник збірної України Віталій Миколенко зацікавив відомий італійський клуб.

Харрі Кейн відповів на незручне питання, яке стосується його знаменитого суперника.

Саудівська Аравія Кріштіану Роналду футбол спорт Аль-Наср

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