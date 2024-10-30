Кріштіану Роналду влаштував скандал після поразки Аль-Насра

Роналду влаштував скандал у роздягальні Аль-Насра — що відомо
"Аль-Наср", за який виступає Кріштіану Роналду, несподівано вибула з Кубка Саудівської Аравії на ранній стадії турніру. Португальський футболіст упустив можливість врятувати свою команду від поразки.
Роналду болісно відреагував на це фіаско, повідомляє Al Arabiya.
У вівторок, 29 жовтня, відбулися поєдинки 1/8 Кубка Саудівської Аравії. "Аль-Наср" прийняв "Аль-Таавун" і сенсаційно зазнав поразки, після чого залишив турнір.
Промах Роналду
"Аль-Наср" поступився супернику з рахунком 0:1. На 90+6 хвилині матчу господарі поля отримали право пробити пенальті. До "точки" підійшов Роналду, проте Кріштіану не вдалося переграти голкіпера "Аль-Таавуна".
Після фінального свистка португалець поспішно пішов у роздягальню. Згідно з повідомленнями журналістів, ветеран кидався предметами та кричав. Проте вже на ранок після поразки Роналду написав у соціальній мережі про те, що отримав новий виклик, який стане для нього можливістю зростання.
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