Криштиану Роналду устроил скандал после поражения Аль-Насра

Криштиану Роналду после поражения своей команды. Фото: Reuters/Rula Rouhana

"Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, неожиданно выбыла из Кубка Саудовской Аравии на ранней стадии турнира. Португальский футболист упустил возможность спасти свою команду от поражения.

Роналду болезненно отреагировал на это фиаско, сообщает Al Arabiya.

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Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters

Промах Роналду

"Аль-Наср" уступил сопернику со счетом 0:1. На 90+6 минуте матча хозяева поля получили право пробить пенальти. К "точке" подошел Роналду, однако Криштиану не удалось переиграть голкипера "Аль-Таавуна".

После финального свистка португалец поспешно ушел в раздевалку. Согласно сообщениям журналистов, ветеран бросался предметами и кричал. Однако уже на утро после поражения Роналду написал в социальной сети о том, что получил новый вызов, который станет для него возможностью для роста.

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