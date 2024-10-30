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Гвардіола запросив Тен Хага в Манчестер Сіті

30 жовтня 2024 14:28
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Гвардіола готовий прийняти Тен Хага в Манчестер Сіті після відставки з МЮ
Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

"Манчестер Юнайтед" раніше ухвалив рішення про відставку головного тренера Еріка Тен Хага. Тепер на фахівця чекають у "Манчестер Сіті".

Головний тренер "Сіті" Хосеп Гвардіола розповів, чому він чекає на Тен Хага. Слова наставника навів інсайдер Фабриціо Романо у соціальній мережі X.

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Ерік Тен Хаг
Ерік Тен Хаг. Фото: Reuters

Двері для Тен Хага відчинені

Наставник "Ман Сіті" розповів, що завжди буде радий побачити Тен Хага на базі клубу. Іспанець не сказав, у якій ролі готовий бачити Еріка, але натякнув, що йдеться швидше про екскурсію або просто спілкування.

"Ми завжди готові прийняти Еріка — чи то екскурсія, чи просто спілкування. Серйозно! Завжди відкриті. Але думаю, цього не станеться. Особисто знаю його агента, тож жодних перешкод для візиту немає — ні для клубу, ні для мене", — сказав. Гвардіола.

Ерік Тен Хаг
Ерік Тен Хаг. Фото: Reuters

Раніше тен Хага звільнили з "МЮ" після поразки у дев'ятому турі Англійської прем'єр-ліги з "Вест Гемом" (1:2).

Тен Хага хотіли звільнити ще влітку, але потім вирішили довіритися фахівцю та залишити. Проте цього сезону команда йде на 14-му місці, набравши всього 11 очок.

Нагадаємо, Маріно Пушич може залишити донецький "Шахтар", якщо команда продовжить втрачати очки.

Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко залишить АПЛ заради Серії А.

Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола футбол Ерік Тен Хаг

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14:52 Роберт Фіцо дав інтерв'ю Скабєєвій — що говорив про Україну

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

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14:37 РФ вдарила по Держпрому в Харкові — чим унікальна ця будівля

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