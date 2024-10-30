Гвардіола готовий прийняти Тен Хага в Манчестер Сіті після відставки з МЮ

Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед" раніше ухвалив рішення про відставку головного тренера Еріка Тен Хага. Тепер на фахівця чекають у "Манчестер Сіті".

Головний тренер "Сіті" Хосеп Гвардіола розповів, чому він чекає на Тен Хага. Слова наставника навів інсайдер Фабриціо Романо у соціальній мережі X.

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Ерік Тен Хаг. Фото: Reuters

Двері для Тен Хага відчинені

Наставник "Ман Сіті" розповів, що завжди буде радий побачити Тен Хага на базі клубу. Іспанець не сказав, у якій ролі готовий бачити Еріка, але натякнув, що йдеться швидше про екскурсію або просто спілкування.

"Ми завжди готові прийняти Еріка — чи то екскурсія, чи просто спілкування. Серйозно! Завжди відкриті. Але думаю, цього не станеться. Особисто знаю його агента, тож жодних перешкод для візиту немає — ні для клубу, ні для мене", — сказав. Гвардіола.

Ерік Тен Хаг. Фото: Reuters

Раніше тен Хага звільнили з "МЮ" після поразки у дев'ятому турі Англійської прем'єр-ліги з "Вест Гемом" (1:2).

Тен Хага хотіли звільнити ще влітку, але потім вирішили довіритися фахівцю та залишити. Проте цього сезону команда йде на 14-му місці, набравши всього 11 очок.

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