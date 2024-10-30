Гвардіола готовий прийняти Тен Хага в Манчестер Сіті після відставки з МЮ

Гвардіола запросив Тен Хага в Манчестер Сіті
"Манчестер Юнайтед" раніше ухвалив рішення про відставку головного тренера Еріка Тен Хага. Тепер на фахівця чекають у "Манчестер Сіті".
Головний тренер "Сіті" Хосеп Гвардіола розповів, чому він чекає на Тен Хага. Слова наставника навів інсайдер Фабриціо Романо у соціальній мережі X.
Двері для Тен Хага відчинені
Наставник "Ман Сіті" розповів, що завжди буде радий побачити Тен Хага на базі клубу. Іспанець не сказав, у якій ролі готовий бачити Еріка, але натякнув, що йдеться швидше про екскурсію або просто спілкування.
"Ми завжди готові прийняти Еріка — чи то екскурсія, чи просто спілкування. Серйозно! Завжди відкриті. Але думаю, цього не станеться. Особисто знаю його агента, тож жодних перешкод для візиту немає — ні для клубу, ні для мене", — сказав. Гвардіола.
Раніше тен Хага звільнили з "МЮ" після поразки у дев'ятому турі Англійської прем'єр-ліги з "Вест Гемом" (1:2).
Тен Хага хотіли звільнити ще влітку, але потім вирішили довіритися фахівцю та залишити. Проте цього сезону команда йде на 14-му місці, набравши всього 11 очок.
Нагадаємо, Маріно Пушич може залишити донецький "Шахтар", якщо команда продовжить втрачати очки.
Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко залишить АПЛ заради Серії А.
Читайте Новини.LIVE!