Гвардиола готов принять Тен Хага в Манчестер Сити после отставки из МЮ

Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед" ранее принял решение об отставке главного тренера Эрика Тен Хага. Теперь специалиста ждут в "Манчестер Сити".

Главний тренер "Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, почему он ждет Тен Хага. Слова наставника привел инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

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Эрик Тен Хаг. Фото: Reuters

Двери для Тен Хага открыты

Наставник "Ман Сити" рассказал, что всегда будет рад увидеть Тен Хага на базе клуба. Испанец не сказал, в какой роли готов видеть Эрика, но намекнул, что речь скорее идет об экскурсии или просто общении.

"Мы всегда готовы принять Эрика — будь то экскурсия или просто общение. Серьезно! Всегда открыты. Но думаю, этого не случится. Лично знаю его агента, так что никаких преград для визита нет — ни для клуба, ни для меня", — сказал Гвардиола.

Эрик Тен Хаг. Фото: Reuters

Ранее тен Хага уволили из "МЮ" после поражения в девятом туре Английской премьер-лиги с "Вест Хэмом" (1:2).

Тен Хага хотели уволить еще летом, но затем решили довериться специалисту и оставить. Однако в текущем сезоне команда идет на 14-м месте, набрав всего 11 очков.

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