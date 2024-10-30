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Гвардиола пригласил Тен Хага в Манчестер Сити

30 октября 2024 14:28
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Гвардиола готов принять Тен Хага в Манчестер Сити после отставки из МЮ
Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

"Манчестер Юнайтед" ранее принял решение об отставке главного тренера Эрика Тен Хага. Теперь специалиста ждут в "Манчестер Сити".

Главний тренер "Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, почему он ждет Тен Хага. Слова наставника привел инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

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Эрик Тен Хаг
Эрик Тен Хаг. Фото: Reuters

Двери для Тен Хага открыты

Наставник "Ман Сити" рассказал, что всегда будет рад увидеть Тен Хага на базе клуба. Испанец не сказал, в какой роли готов видеть Эрика, но намекнул, что речь скорее идет об экскурсии или просто общении.

"Мы всегда готовы принять Эрика — будь то экскурсия или просто общение. Серьезно! Всегда открыты. Но думаю, этого не случится. Лично знаю его агента, так что никаких преград для визита нет — ни для клуба, ни для меня", — сказал Гвардиола.

Эрик Тен Хаг
Эрик Тен Хаг. Фото: Reuters

Ранее тен Хага уволили из "МЮ" после поражения в девятом туре Английской премьер-лиги с "Вест Хэмом" (1:2).

Тен Хага хотели уволить еще летом, но затем решили довериться специалисту и оставить. Однако в текущем сезоне команда идет на 14-м месте, набрав всего 11 очков.

Напомним, Марино Пушич может покинуть донецкий "Шахтер" если команда продолжит терять очки.

Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко покинет АПЛ ради Серии А.

Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Хосеп Гвардиола футбол Эрик Тен Хаг

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