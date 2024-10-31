Ванат может заменить известного форварда в итальянской команде

Владислав Ванат во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В услугах футболиста заинтересован главный тренер одного из клубов Серии А.

"Динамо" получит предложение по Ванату в начале следующего года, сообщает Tutto Mercato.

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Итальянские журналисты снова пишут о том, что Владиславом Ванатом интересуются клубы Серии А. На этот раз известно, что украинский форвард может перейти в команду, которая каждый сезон ведет борьбу за Скудетто. Однако в этом переходе важен один нюанс.

Владислав Ванат во время атаки "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Кто интересуется Ванатом

На трансфере форварда сборной Украины настаивает главный тренер "Милана" Паулу Фонсека, который раньше работал наставником "Шахтера" в УПЛ. Однако переход может осуществиться в том случае, если португальский специалист сохранит работу.

"Милан" занимает восьмое место в турнирной таблице после девяти матчей в чемпионате Италии. Руководство "россонери" недовольно результатами команды и попросило тренерский штаб исправить ситуацию. Однако скауты "Милана" отправятся на ближайший матч "Динамо" в Лиге Европы — уже 7 ноября киевляне примут венгерский "Ференцварош".

Переход Ваната может осуществиться еще и потому, что зимой лидер атак "Милана" Рафаэль Леау практически наверняка станет игроком "ПСЖ". Украинского форварда не считают прямой заменой португальцу, однако он может стать новичком "россонери".

Трансферная стоимость Ваната составляет 10 млн евро. В сезоне 2024/2025 Владислав сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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