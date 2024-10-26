Українка Ярослава Магучіх виграла нагороду найкращої легкоатлетки року

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

У Македонії проходить церемонія Golden Tracks — Athlete of the Year Awards 2024. На цьому заході European Athletics вручає нагороди найкращим легкоатлетам Європи у 2024 році.

Нагороду найкращої легкоатлетки року здобула українка Ярослава Магучіх, повідомив портал Новини.LIVE.

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A historic season! 🫶



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 is your women's European Athlete of the Year! 🏆



🥇 European champion

🥇 Olympic champion

📊 World record clearance of 2.10m #GoldenTracks pic.twitter.com/NaLDOuAQzL — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2024

Нагорода для Магучих

Українська стрибунка у висоту у 2024 році була найкращою не лише на секторі, а й у всій легкій атлетиці. Найбільшим досягненням українки є побитий світовий рекорд — українка на етапі "Діамантової ліги" в Парижі стрибнула на 2,10 м. На один сантиметр вона стрибнула вище ніж Стефка Костандинова 1987 року. Це був один із найстаріших світових рекордів.

Перемогою номер два стала золота медаль на Олімпійських іграх у Парижі. У Токіо українка була другою, а у Франції вона випередила всіх суперниць та виграла заповітну нагороду.

Також Ярослава у 2024 році виграла чемпіонат Європи та у третій рік поспіль "Діамантову лігу".

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