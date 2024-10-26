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Магучіх виграла титул найкращої легкоатлетки року в Європі

26 жовтня 2024 22:50
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Українка Ярослава Магучіх виграла нагороду найкращої легкоатлетки року
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Македонії проходить церемонія Golden Tracks — Athlete of the Year Awards 2024. На цьому заході European Athletics вручає нагороди найкращим легкоатлетам Європи у 2024 році.

Нагороду найкращої легкоатлетки року здобула українка Ярослава Магучіх, повідомив портал Новини.LIVE.

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Українська стрибунка у висоту у 2024 році була найкращою не лише на секторі, а й у всій легкій атлетиці. Найбільшим досягненням українки є побитий світовий рекорд — українка на етапі "Діамантової ліги" в Парижі стрибнула на 2,10 м. На один сантиметр вона стрибнула вище ніж Стефка Костандинова 1987 року. Це був один із найстаріших світових рекордів.

Перемогою номер два стала золота медаль на Олімпійських іграх у Парижі. У Токіо українка була другою, а у Франції вона випередила всіх суперниць та виграла заповітну нагороду.

Також Ярослава у 2024 році виграла чемпіонат Європи та у третій рік поспіль "Діамантову лігу".

Нагадаємо, раніше джерела опублікували зарплату Олександра Зінченка, яку він отримує у лондонському "Арсеналі".

Нападник національної збірної України Артем Довбик назвав своє прізвисько, яке йому надали партнери по команді.

Світова рекордсменка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх висловилася про мера Дніпра Бориса Філатова.

European Athletics стрибки у висоту нагорода Легка атлетика Ярослава Магучіх

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