Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Магучих выиграла титул лучшей легкоатлетки года в Европе arrow

Магучих выиграла титул лучшей легкоатлетки года в Европе

26 октября 2024 22:50
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Украинка Ярослава Магучих выиграла награду лучшей легкоатлетки года
Ярослава Магучих. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Македонии проходит церемония Golden Tracks — Athlete of the Year Awards 2024. На этом мероприятии European Athletics вручает награды лучшим легкоатлетам Европы в 2024 году.

Награду лучшей легкоатлетки года получила украинка Ярослава Магучих, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Награда для Магучих

Украинская прыгунья в высоту в 2024 году была лучшей не только на секторе, но и во всей легкой атлетике. Самым большим достижением украинки является побитый мировой рекорд — украинка на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже прыгнула на 2,10 м. На один сантиметр она прыгнула выше чем Стефка Костандинова в 1987 году. Это был один из самых старых мировых рекордов.

Победой номер два стала золотая медаль на Олимпийских играх в Париже. В Токио украинка была второй, а во Франции она опередила всех соперниц и выиграла заветную награду.

Также Ярослава в 2024 году выиграла чемпионат Европы и третий год подряд "Бриллиантовую лигу".

Напомним, ранее источники опубликовали зарплату Александра Зинченко, которую он получает в лондонском "Арсенале".

Нападающий национальной сборной УкраиныАртем Довбик назвал свое прозвище, которое ему дали партнеры по команде.

Мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих высказалась о мэре Днепра Борисе Филатове.

European Athletics прыжки в высоту награда Легкая атлетика Ярослава Магучих

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

23:17 В Киеве раздаются взрывы — КМВА

22:50 Магучих выиграла титул лучшей легкоатлетки года в Европе

22:40 Тариф на свет с 1 ноября — сколько придется платить

22:32 Солдат сбежал из части и хранил дома патроны — решение суда

22:30 В Одессе осудили работника ТЦК — детали

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

22:23 Минобороны установило требования по калорийности продуктов в ВСУ

22:04 Швейцария планирует закрыть центры для беженцев — какая причина

21:37 Фьюри рассказал, почему не боится удара Усика

21:34 Зеленский подписал закон о службе иностранцев в ВСУ

21:21 Компании могут потерять право бронировать работников, — СМИ

Срочная новость

23:17 В Киеве раздаются взрывы — КМВА

22:50 Магучих выиграла титул лучшей легкоатлетки года в Европе

22:40 Тариф на свет с 1 ноября — сколько придется платить

22:32 Солдат сбежал из части и хранил дома патроны — решение суда

22:30 В Одессе осудили работника ТЦК — детали

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

22:23 Минобороны установило требования по калорийности продуктов в ВСУ

22:04 Швейцария планирует закрыть центры для беженцев — какая причина

21:37 Фьюри рассказал, почему не боится удара Усика

21:34 Зеленский подписал закон о службе иностранцев в ВСУ

21:21 Компании могут потерять право бронировать работников, — СМИ

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

Text

20:40 Нардеп прокомментировала интенсивность украинского ОПК

Text

17:55 Деревянко назвала самую главную проблему бизнеса — это не война

Text

13:23 Попенко назвал области, которые под угрозой полного блэкаута

25 октября 2024
Text

21:07 Нардеп назвал, из-за чего в Украине повысится показатель ВВП

Text

19:46 Эксперт заявил о критической нехватке специалистов-коммунальщиков

Text

17:56 Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

Text

13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Text

13:01 Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы