Украинка Ярослава Магучих выиграла награду лучшей легкоатлетки года

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

В Македонии проходит церемония Golden Tracks — Athlete of the Year Awards 2024. На этом мероприятии European Athletics вручает награды лучшим легкоатлетам Европы в 2024 году.

Награду лучшей легкоатлетки года получила украинка Ярослава Магучих, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

A historic season! 🫶



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 is your women’s European Athlete of the Year! 🏆



🥇 European champion

🥇 Olympic champion

📊 World record clearance of 2.10m#GoldenTracks pic.twitter.com/NaLDOuAQzL — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2024

Награда для Магучих

Украинская прыгунья в высоту в 2024 году была лучшей не только на секторе, но и во всей легкой атлетике. Самым большим достижением украинки является побитый мировой рекорд — украинка на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже прыгнула на 2,10 м. На один сантиметр она прыгнула выше чем Стефка Костандинова в 1987 году. Это был один из самых старых мировых рекордов.

Победой номер два стала золотая медаль на Олимпийских играх в Париже. В Токио украинка была второй, а во Франции она опередила всех соперниц и выиграла заветную награду.

Также Ярослава в 2024 году выиграла чемпионат Европы и третий год подряд "Бриллиантовую лигу".

Напомним, ранее источники опубликовали зарплату Александра Зинченко, которую он получает в лондонском "Арсенале".

Нападающий национальной сборной УкраиныАртем Довбик назвал свое прозвище, которое ему дали партнеры по команде.

Мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих высказалась о мэре Днепра Борисе Филатове.