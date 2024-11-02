Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Балкан

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих получила очередную награду за 2024-й год. На этот раз она стала лучшей легкоатлеткой Балкан.

Об этом сообщила Балканская ассоциация легкой атлетики.

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Магучих в 2024 году побила мировой рекорд, который держался с 1987 года, выиграла Олимпийские игры, победила в "Бриллиантовой лиге" и стала лучшей легкоатлеткой Европы по версии European Athletics.

Ярослава Магучих стала лучшей на Балканах. Фото: скриншот

Магучих снова стала лучшей легкоатлеткой

Магучих получила награду за то, что поднесла балканскую легкую атлетику на мировой уровень.

"Мы поздравляем Ярославу Магучих из Украины с тем, что ее признали лучшей балканской атлеткой года. Ее выдающиеся достижения в прыжках в высоту подняли балканскую легкую атлетику на мировую сцену, и для нас честь видеть ее успех", — говорится в сообщении.

Украина с 2016 года входит в Балканскую ассоциацию легкой атлетики, что позволяет претендовать на награды Балкан.

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