КДК УАФ дисквалифицировал Крыськива и оштрафовал Динамо

Матч "Динамо" — "Шахтер". Фото: "Динамо"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел матч 11 тура УПЛ между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". По нему было вынесено несколько решений.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

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КДК УАФ рассмотрел инцидент с красной карточкой полузащитника "Шахтера" Дмитрия Крыськива. В комитете считают, что футболист "горняков" допустил "серьезное нарушение правил", которое могло травмировать оппонента.

Крыськива отстранили на матчи против одесского "Черноморца" и луганской "Зари".

Также КДК приняли меры в отношении "Динамо" за нарушение необходимых мер безопасности при организации матчей в военное время. Клуб пустил больше болельщиков чем мог.

За нарушение "Динамо" оштрафовали на 10 тысяч гривен.

Матч "Шахтера" завершился ничьей 1:1. Киевляне пропустили первыми, но сравняли счет в конце матча.

Напомним, миланский гранд хочет купить форварда "Динамо" и сборной Украины Владислава Ваната.

В "Шахтере" знают, кем заменят главного тренера. В клубе готовится отставка Марино Пушича.

Правый защитник киевского "Динамо" Александр Караваев перейдет в чемпионат Турции.