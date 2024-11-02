КДК УАФ дисквалифицировал Крыськива и оштрафовал Динамо

УАФ дисквалифицировала игрока, лишившего Шахтер победы над Динамо
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел матч 11 тура УПЛ между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". По нему было вынесено несколько решений.
Об этом сообщила пресс-служба УАФ.
Игрока "Шахтера" дисквалифицировали
КДК УАФ рассмотрел инцидент с красной карточкой полузащитника "Шахтера" Дмитрия Крыськива. В комитете считают, что футболист "горняков" допустил "серьезное нарушение правил", которое могло травмировать оппонента.
Крыськива отстранили на матчи против одесского "Черноморца" и луганской "Зари".
Также КДК приняли меры в отношении "Динамо" за нарушение необходимых мер безопасности при организации матчей в военное время. Клуб пустил больше болельщиков чем мог.
За нарушение "Динамо" оштрафовали на 10 тысяч гривен.
Матч "Шахтера" завершился ничьей 1:1. Киевляне пропустили первыми, но сравняли счет в конце матча.
Напомним, миланский гранд хочет купить форварда "Динамо" и сборной Украины Владислава Ваната.
В "Шахтере" знают, кем заменят главного тренера. В клубе готовится отставка Марино Пушича.
Правый защитник киевского "Динамо" Александр Караваев перейдет в чемпионат Турции.
Читайте Новини.LIVE!