Академия Динамо Киев в топ-10 лучших футбольных школ мира

Динамо вошло в ТОП-10 лучших футбольных академий в мире
Киевское "Динамо" было отмечено в мировом футболе. Академия клуба вошла в десятку лучших в мире.
Об этом говорится в рейтинге десяти лучших академий от портала CIES Football Observatory.
"Динамо" в списке лучших в мире
Аналитики портала составляли рейтинг по количеству игроков из академий, которые представлены в 49 лигах.
Киевское "Динамо" оказалось на десятом месте, имея в других клубах 74 воспитанника своей академии.
Первое место в рейтинге отдали португальской "Бенфике", на второй идет аргентинская "Бока Хуниорс", а третьей испанская "Барселона", воспитанники которой сейчас играют за каталонцев и уверенно обыгрывают "Реал" и "Баварию".
Лишь пятое место досталось нидерландскому "Аяксу", седьмой идет сербская "Црвена Звезда", а восьмым "Динамо" Загреб".
Рейтинг лучших футбольных академий:
- "Бенфика" (Португалия)
- "Бока Хуниорс" (Аргентина)
- "Барселона" (Испания)
- "Ривер Плейт" (Аргентина)
- "Аякс" (Нидерланды)
- "Дефенсор" (Уругвай)
- "Црвена Звезда" (Сербия)
- "Динамо" Загреб (Хорватия)
- "Спортинг" Лиссабон (Португалия)
- "Динамо" Киев (Украина)
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