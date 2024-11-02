Академия Динамо Киев в топ-10 лучших футбольных школ мира

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" было отмечено в мировом футболе. Академия клуба вошла в десятку лучших в мире.

Об этом говорится в рейтинге десяти лучших академий от портала CIES Football Observatory.

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"Динамо" в списке лучших в мире

Аналитики портала составляли рейтинг по количеству игроков из академий, которые представлены в 49 лигах.

Киевское "Динамо" оказалось на десятом месте, имея в других клубах 74 воспитанника своей академии.

Первое место в рейтинге отдали португальской "Бенфике", на второй идет аргентинская "Бока Хуниорс", а третьей испанская "Барселона", воспитанники которой сейчас играют за каталонцев и уверенно обыгрывают "Реал" и "Баварию".

Лишь пятое место досталось нидерландскому "Аяксу", седьмой идет сербская "Црвена Звезда", а восьмым "Динамо" Загреб".

Рейтинг лучших футбольных академий:

"Бенфика" (Португалия) "Бока Хуниорс" (Аргентина) "Барселона" (Испания) "Ривер Плейт" (Аргентина) "Аякс" (Нидерланды) "Дефенсор" (Уругвай) "Црвена Звезда" (Сербия) "Динамо" Загреб (Хорватия) "Спортинг" Лиссабон (Португалия) "Динамо" Киев (Украина)

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