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Динамо вошло в ТОП-10 лучших футбольных академий в мире

2 ноября 2024 00:04
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Академия Динамо Киев в топ-10 лучших футбольных школ мира
Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" было отмечено в мировом футболе. Академия клуба вошла в десятку лучших в мире.

Об этом говорится в рейтинге десяти лучших академий от портала CIES Football Observatory.

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Рейтинг лучших академий. Фото: скриншот

"Динамо" в списке лучших в мире

Аналитики портала составляли рейтинг по количеству игроков из академий, которые представлены в 49 лигах.

Киевское "Динамо" оказалось на десятом месте, имея в других клубах 74 воспитанника своей академии.

Первое место в рейтинге отдали португальской "Бенфике", на второй идет аргентинская "Бока Хуниорс", а третьей испанская "Барселона", воспитанники которой сейчас играют за каталонцев и уверенно обыгрывают "Реал" и "Баварию".

Лишь пятое место досталось нидерландскому "Аяксу", седьмой идет сербская "Црвена Звезда", а восьмым "Динамо" Загреб".

Рейтинг лучших футбольных академий:

  1. "Бенфика" (Португалия)
  2. "Бока Хуниорс" (Аргентина)
  3. "Барселона" (Испания)
  4. "Ривер Плейт" (Аргентина)
  5. "Аякс" (Нидерланды)
  6. "Дефенсор" (Уругвай)
  7. "Црвена Звезда" (Сербия)
  8. "Динамо" Загреб (Хорватия)
  9. "Спортинг" Лиссабон (Португалия)
  10. "Динамо" Киев (Украина)

Напомним, итальянский топовый клуб готов купить форварда сборной Украины Владислава Ваната.

В "Шахтере" нашли замену для главного тренера Марино Пушича.

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев может перейти в турецкий клуб.

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