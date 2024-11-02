Академія Динамо Київ у топ-10 найкращих футбольних шкіл світу

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" було відзначено у світовому футболі. Академія клубу увійшла до десятки найкращих у світі.

Про це йдеться в рейтингу десяти найкращих академій від порталу CIES Football Observatory.

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"Динамо" у списку найкращих у світі

Аналітики порталу складали рейтинг за кількістю гравців з академій, які представлені у 49 лігах.

Київське "Динамо" опинилося на десятому місці, маючи в інших клубах 74 вихованці своєї академії.

Перше місце в рейтингу віддали португальській "Бенфіці", на другому йде аргентинська "Бока Хуніорс", а третьою іспанська "Барселона", вихованці якої зараз грають за каталонців і впевнено обігрують "Реал" та "Баварію".

Лише п'яте місце дісталося нідерландському "Аяксу", сьомою йде сербська "Црвена Зірка", а восьмим "Динамо" Загреб".

Рейтинг найкращих футбольних академій:

"Бенфіка" (Португалія) "Бока Хуніорс" (Аргентина) "Барселона" (Іспанія) "Рівер Плейт" (Аргентина) "Аякс" (Нідерланди) "Дефенсор" (Уругвай) "Црвена Зірка" (Сербія) "Динамо" Загреб (Хорватія) "Спортінг" Лісабон (Португалія) "Динамо" Київ (Україна)

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