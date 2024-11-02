Академія Динамо Київ у топ-10 найкращих футбольних шкіл світу

Динамо увійшло до ТОП-10 найкращих футбольних академій у світі
Київське "Динамо" було відзначено у світовому футболі. Академія клубу увійшла до десятки найкращих у світі.
Про це йдеться в рейтингу десяти найкращих академій від порталу CIES Football Observatory.
"Динамо" у списку найкращих у світі
Аналітики порталу складали рейтинг за кількістю гравців з академій, які представлені у 49 лігах.
Київське "Динамо" опинилося на десятому місці, маючи в інших клубах 74 вихованці своєї академії.
Перше місце в рейтингу віддали португальській "Бенфіці", на другому йде аргентинська "Бока Хуніорс", а третьою іспанська "Барселона", вихованці якої зараз грають за каталонців і впевнено обігрують "Реал" та "Баварію".
Лише п'яте місце дісталося нідерландському "Аяксу", сьомою йде сербська "Црвена Зірка", а восьмим "Динамо" Загреб".
Рейтинг найкращих футбольних академій:
- "Бенфіка" (Португалія)
- "Бока Хуніорс" (Аргентина)
- "Барселона" (Іспанія)
- "Рівер Плейт" (Аргентина)
- "Аякс" (Нідерланди)
- "Дефенсор" (Уругвай)
- "Црвена Зірка" (Сербія)
- "Динамо" Загреб (Хорватія)
- "Спортінг" Лісабон (Португалія)
- "Динамо" Київ (Україна)
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