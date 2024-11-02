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Динамо увійшло до ТОП-10 найкращих футбольних академій у світі

2 листопада 2024 00:04
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Академія Динамо Київ у топ-10 найкращих футбольних шкіл світу
Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" було відзначено у світовому футболі. Академія клубу увійшла до десятки найкращих у світі.

Про це йдеться в рейтингу десяти найкращих академій від порталу CIES Football Observatory.

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Рейтинг найкращих академій. Фото: скриншот

"Динамо" у списку найкращих у світі

Аналітики порталу складали рейтинг за кількістю гравців з академій, які представлені у 49 лігах.

Київське "Динамо" опинилося на десятому місці, маючи в інших клубах 74 вихованці своєї академії.

Перше місце в рейтингу віддали португальській "Бенфіці", на другому йде аргентинська "Бока Хуніорс", а третьою іспанська "Барселона", вихованці якої зараз грають за каталонців і впевнено обігрують "Реал" та "Баварію".

Лише п'яте місце дісталося нідерландському "Аяксу", сьомою йде сербська "Црвена Зірка", а восьмим "Динамо" Загреб".

Рейтинг найкращих футбольних академій:

  1. "Бенфіка" (Португалія)
  2. "Бока Хуніорс" (Аргентина)
  3. "Барселона" (Іспанія)
  4. "Рівер Плейт" (Аргентина)
  5. "Аякс" (Нідерланди)
  6. "Дефенсор" (Уругвай)
  7. "Црвена Зірка" (Сербія)
  8. "Динамо" Загреб (Хорватія)
  9. "Спортінг" Лісабон (Португалія)
  10. "Динамо" Київ (Україна)

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рейтинг футбол Бенфіка Динамо Барселона

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