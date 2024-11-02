Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow УАФ відсторонила гравця, який позбавив Шахтар перемоги над Динамо arrow

УАФ відсторонила гравця, який позбавив Шахтар перемоги над Динамо

2 листопада 2024 00:54
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
КДК УАФ дискваліфікував Криськіва та оштрафував Динамо
Матч "Динамо" - "Шахтар". Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув матч 11 туру УПЛ між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем". За ним було винесено кілька рішень.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Читайте також:
Матч "Динамо" - "Шахтар"
Гравці "Динамо" після голу "Шахтарю". Фото: "Динамо"

Гравця "Шахтаря" дискваліфікували

КДК УАФ розглянув інцидент із червоною карткою півзахисника "Шахтаря" Дмитра Криськіва. У комітеті вважають, що футболіст "гірників" припустився "серйозного порушення правил", яке могло травмувати опонента.

Криськіва відсторонили на матчі проти одеського "Чорноморця" та луганської "Зорі".

Також КДК вжили заходів щодо "Динамо" за порушення необхідних заходів безпеки при організації матчів у воєнний час. Клуб пустив більше уболівальників, ніж міг.

За порушення "Динамо" оштрафували на 10 тисяч гривень.

Матч "Шахтаря" завершився нічиєю 1:1. Кияни пропустили першими, але зрівняли рахунок наприкінці матчу.

Нагадаємо, міланський гранд хоче купити форварда "Динамо" та збірної України Владислава Ваната.

У "Шахтарі" знають, ким замінять головного тренера. У клубі готується відставка Маріно Пушича.

Правий захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв перейде до чемпіонату Туреччини.

Дмитро Криськів ФК Шахтар КДК УАФ Динамо УПЛ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Чоловік проігнорував бойову повістку — як його покарав суд

00:54 УАФ відсторонила гравця, який позбавив Шахтар перемоги над Динамо

00:46 Поліція показала відео наслідків удару РФ по Харкову

00:30 Мобілізація "афганців" у віці 50+ — чи можливо це

00:04 Динамо увійшло до ТОП-10 найкращих футбольних академій у світі

1 листопада 2024

23:59 БпЛА влучив по багатоповерхівці у Сумах, є поранені — фото

23:53 Військовий після лікування не повернувся до ЗСУ — як покарав суд

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

23:22 Зірка Челсі пішов від дружини з дітьми до гарячої красуні

22:57 Поки Захід просто чекає, РФ тренує солдат з КНДР, — Зеленський

01:32 Чоловік проігнорував бойову повістку — як його покарав суд

00:54 УАФ відсторонила гравця, який позбавив Шахтар перемоги над Динамо

00:46 Поліція показала відео наслідків удару РФ по Харкову

00:30 Мобілізація "афганців" у віці 50+ — чи можливо це

00:04 Динамо увійшло до ТОП-10 найкращих футбольних академій у світі

1 листопада 2024

23:59 БпЛА влучив по багатоповерхівці у Сумах, є поранені — фото

23:53 Військовий після лікування не повернувся до ЗСУ — як покарав суд

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

23:22 Зірка Челсі пішов від дружини з дітьми до гарячої красуні

22:57 Поки Захід просто чекає, РФ тренує солдат з КНДР, — Зеленський

Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Text

13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Text

12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі