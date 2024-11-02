КДК УАФ дискваліфікував Криськіва та оштрафував Динамо

Матч "Динамо" - "Шахтар". Фото: "Динамо"

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув матч 11 туру УПЛ між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем". За ним було винесено кілька рішень.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

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КДК УАФ розглянув інцидент із червоною карткою півзахисника "Шахтаря" Дмитра Криськіва. У комітеті вважають, що футболіст "гірників" припустився "серйозного порушення правил", яке могло травмувати опонента.

Криськіва відсторонили на матчі проти одеського "Чорноморця" та луганської "Зорі".

Також КДК вжили заходів щодо "Динамо" за порушення необхідних заходів безпеки при організації матчів у воєнний час. Клуб пустив більше уболівальників, ніж міг.

За порушення "Динамо" оштрафували на 10 тисяч гривень.

Матч "Шахтаря" завершився нічиєю 1:1. Кияни пропустили першими, але зрівняли рахунок наприкінці матчу.

Нагадаємо, міланський гранд хоче купити форварда "Динамо" та збірної України Владислава Ваната.

У "Шахтарі" знають, ким замінять головного тренера. У клубі готується відставка Маріно Пушича.

Правий захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв перейде до чемпіонату Туреччини.