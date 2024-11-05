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Магучих призналась, какие важные ритуалы выполняет перед прыжком

5 ноября 2024 17:13
Станислав Костюк - Редактор
Магучих поделилась своими ритуалами, которые выполняет перед прыжком
Ярослава Магучих. Фото: Федерация легкой атлетики
Станислав Костюк - Редактор

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих призналась, что имеет несколько важных традиций. По ее словам, они помогают ей настроиться перед выступлением.

Об этом спортсменка рассказала журналистам в рамках проекта Ассоциации спортивных журналистов Днепропетровской области — "Sport Media Club Dnipro", передает журналист Новини.LIVE.

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По словам спортсменки, необычных ритуалов перед прыжком у нее нет, однако она придерживается нескольких традиций, которые помогают ей сосредоточиться.

"Перед скачком имеем традицию с моим тренером — у нас есть короткий зрительный контакт, а потом уже я выхожу. Однако когда ты уже в секторе на соревнованиях, ты ничего не изменишь. Ты все уже наработал и через несколько минут что-то изменить очень сложно", — призналась она.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих на встрече с журналистами. Фото: Новини.LIVE

В то же время девушка объяснила, что ее неизменная прическа и макияж уже стали ее символом, который она пока не будет менять.

"Но перед самыми соревнованиями мой ритуал — это моя прическа, которая еще с 2017 года привлекает внимание, и макияж. Благодаря ему я обратила много внимания международных СМИ и именно с ним связано много ассоциаций. Люди замечают, узнают и даже вне соревнований, когда другие видят мои стрелки, то интересуются. И я думаю "Вау, это сработало как надо", — говорит Ярослава.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

 

Известно, что Ярославу на международных соревнованиях можно увидеть с ярким макияжем, дополняющим желто-голубые стрелки.

Напомним, ранее Ярослава Магучих получила новую награду за 2024 год — она стала лучшей легкоатлеткой Балкан.

Также украинка Ярослава Магучих получила награду лучшей легкоатлетки года.

Украина награда спорт Легкая атлетика Ярослава Магучих

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