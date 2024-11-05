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Магучіх відверто зізналась, як відпочиває після змагань

5 листопада 2024 20:19
Станіслав Костюк - Редактор
Магучіх поділилась, в чому особливість її відомого спального мішка
Ярослава Магучіх. Фото: Федерація легкої атлетики України
Станіслав Костюк - Редактор

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх пояснила, чим особливий її відомий спальний мішок, який вона використовує для відпочинку на змаганнях. Також вона зізналась, як відпочиває після важливих турнірів.  

Про це вона розповіла журналістам в рамках проєкту Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області — "Sport Media Club Dnipro", передає журналіст Новини.LIVE.

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Традиція зі спальним мішком

За словами Ярослави, вона вже довгі роки любить відпочивати перед підходами на змаганнях. Це дозволяє їй розслабитись та зосередитись перед наступним стрибком. 

"З 2018 року у мене є матрацик мій, на якому я відпочиваю. Потім після Токіо зʼявилась ідея цієї відомої ковдри. Тому ми купили ковдру для походів, адже вона зігріває і коли холодно, і коли жарко вона тримає це тепло, але тобі не спекотно. Тому я отак між стрибками знайшла спосіб відпочити, відновитися і трішки подумати про наступний стрибок. І це дає мені змогу економити мої сили", — каже дівчина. 

Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх в перервах між стрибками. Фото: Суспільне спорт

Крім цього, Ярослава поділилась, що обожнює у вільний час відволікатись та слухати музику. 

"Якщо мислити глобально, то відпочити мені допомагає прослуховування музики та читання книжок. Воно відволікає, тому що музика дозволяє поспівати та розслабитись, а читання поглинає тебе в якусь історію і ти вже там", — каже вона. 

Нагадаємо, Ярослава Магучіх раніше зізналась, що має декілька важливих традицій, яких дотримується перед виходом на змаганнях. 

Також ми повідомляли, що міланський "Інтер" готовий орендувати Мудрика до команди на строк до кінця сезону без права викупу. 

стрибки у висоту Змагання спорт Легка атлетика Ярослава Магучіх

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