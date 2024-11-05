Магучіх поділилась, в чому особливість її відомого спального мішка

Ярослава Магучіх. Фото: Федерація легкої атлетики України

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх пояснила, чим особливий її відомий спальний мішок, який вона використовує для відпочинку на змаганнях. Також вона зізналась, як відпочиває після важливих турнірів.

Про це вона розповіла журналістам в рамках проєкту Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області — "Sport Media Club Dnipro", передає журналіст Новини.LIVE.

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Традиція зі спальним мішком

За словами Ярослави, вона вже довгі роки любить відпочивати перед підходами на змаганнях. Це дозволяє їй розслабитись та зосередитись перед наступним стрибком.

"З 2018 року у мене є матрацик мій, на якому я відпочиваю. Потім після Токіо зʼявилась ідея цієї відомої ковдри. Тому ми купили ковдру для походів, адже вона зігріває і коли холодно, і коли жарко вона тримає це тепло, але тобі не спекотно. Тому я отак між стрибками знайшла спосіб відпочити, відновитися і трішки подумати про наступний стрибок. І це дає мені змогу економити мої сили", — каже дівчина.

Ярослава Магучіх в перервах між стрибками. Фото: Суспільне спорт

Крім цього, Ярослава поділилась, що обожнює у вільний час відволікатись та слухати музику.

"Якщо мислити глобально, то відпочити мені допомагає прослуховування музики та читання книжок. Воно відволікає, тому що музика дозволяє поспівати та розслабитись, а читання поглинає тебе в якусь історію і ти вже там", — каже вона.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх раніше зізналась, що має декілька важливих традицій, яких дотримується перед виходом на змаганнях.

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