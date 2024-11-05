Мудрик може піти в оренду до однієї з італійських команд

Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: Reuters/Molly Darlington

Тренерський штаб лондонського "Челсі" почав активніше використовувати вінгера збірної України Михайла Мудрика. Однак молодий футболіст все ще не виходить стабільної ігрової практики в Англії.

Проблема може бути вирішена за допомогою оренди гравця до іншої команди, повідомляє Tutto Mercato.

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Михайло Мудрик зіграв у нинішньому сезоні лише 10 матчів у складі "Челсі" у всіх турнірах. На рахунку українця один гол та 4 результативні передачі.

Михайло Мудрик, Енцо Фернандес та Марк Кукурелья. Фото: Reuters/Scott Heppell

Наставник "синіх" Енцо Мареска розробив для гравця спеціальну систему тренувань, щоб налагодити взаємодію вінгера із партнерами по команді. У перспективі це допоможе Мудрику поборотися за місце в основі "Челсі", проте відсутність стабільної ігрової практики негативно позначається на українському футболісті.

"Челсі" може віддати Мудрика в оренду

Одразу кілька клубів із різних чемпіонатів хотіли б придбати права на молодого вінгера, проте лондонці не хочуть продавати гравця. Ніхто не готовий заплатити за нього стільки, скільки "Челсі" віддав донецькому "Шахтарю". До того ж в англійському клубі вірять, що Мудрик зможе стати основним гравцем команди.

При цьому міланський "Інтер" готовий взяти українця в оренду на строк до кінця сезону без права викупу. Італійська команда має проблеми з кадровим складом, а тренерський штаб "нерадзуррі" вважає, що Мудрик зможе позитивно проявити себе в Серії А. Такий трансфер буде можливий у зимове трансферне вікно 2025 року, якщо клуби зможуть домовитися.

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