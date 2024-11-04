Білодід назвала улюблений футбольний клуб і розповіла про перехід до ММА

Дар'я Білодід у кімоно. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Лідер збірної України з дзюдо Дар'я Білодід підбила підсумки 2024 року. Спортсменка розповіла про невдачу на Олімпіаді в Парижі та назвала свій найбільший страх.

Білодід відверто відповіла на запитання шанувальників на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Дарина Білодід натякнула на те, чому не зуміла гідно виступити на Олімпійських іграх у Парижі. Молода спортсменка опублікувала фотографію, на якій її обличчя спотворили гематоми. Дзюдоїстка написала, що цей рік став найважчим у її кар'єрі.

"Іноді у нас просто немає відповідей на деякі питання. І ми не розуміємо, чому з нами сталося щось погане. Таке життя. Іноді ми не отримуємо того, про що мріємо, попри всі зусилля", — написала Білодід.

Дар'я Білодід під час турніру. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Білодід та перехід до ММА

Також українка відповіла на запитання, яке цікавить багатьох уболівальників. Дар'я Білодід підтвердила, що справді отримала багато пропозицій про зміну виду спорту та початок виступів у змішаних єдиноборствах. Проте, вона відмовилася від такого розвитку кар'єри.

Дар'я Білодід назвала улюблений футбольний клуб. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Спортсменка назвала свій улюблений футбольний клуб, яким виявився харківський "Металіст 1925". Проте Білодід підтвердила, що не збирається їхати з Києва. Дар'ї страшно, коли місто опиняється під атакою російських ракет і безпілотників, але вона, як і раніше, вважає столицю України найкращим місцем у світі.

Нагадаємо, український футболіст Анатолій Трубін може перейти до одного з найпопулярніших клубів світу.

"Барселона" зіткнулася з проблемою, яка пов'язана з одним із лідерів команди.