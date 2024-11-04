Білодід назвала улюблений футбольний клуб і розповіла про перехід до ММА

Білодід натякнула, чому провалила турнір на Олімпіаді-2024
Лідер збірної України з дзюдо Дар'я Білодід підбила підсумки 2024 року. Спортсменка розповіла про невдачу на Олімпіаді в Парижі та назвала свій найбільший страх.
Білодід відверто відповіла на запитання шанувальників на своїй сторінці в Instagram.
Дарина Білодід натякнула на те, чому не зуміла гідно виступити на Олімпійських іграх у Парижі. Молода спортсменка опублікувала фотографію, на якій її обличчя спотворили гематоми. Дзюдоїстка написала, що цей рік став найважчим у її кар'єрі.
"Іноді у нас просто немає відповідей на деякі питання. І ми не розуміємо, чому з нами сталося щось погане. Таке життя. Іноді ми не отримуємо того, про що мріємо, попри всі зусилля", — написала Білодід.
Білодід та перехід до ММА
Також українка відповіла на запитання, яке цікавить багатьох уболівальників. Дар'я Білодід підтвердила, що справді отримала багато пропозицій про зміну виду спорту та початок виступів у змішаних єдиноборствах. Проте, вона відмовилася від такого розвитку кар'єри.
Спортсменка назвала свій улюблений футбольний клуб, яким виявився харківський "Металіст 1925". Проте Білодід підтвердила, що не збирається їхати з Києва. Дар'ї страшно, коли місто опиняється під атакою російських ракет і безпілотників, але вона, як і раніше, вважає столицю України найкращим місцем у світі.
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