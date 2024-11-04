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Рафінья може піти з Барселони в один із найбагатших клубів

4 листопада 2024 11:16
Станіслав Костюк - Редактор
Барселона може втратити Рафінью, яким цікавиться топклуб
Рафінья святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea
Станіслав Костюк - Редактор

Каталонська "Барселона" успішно розпочала нинішній сезон і лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Одним із лідерів команди став бразильський вінгер Рафінья, яким цікавляться багато клубів світу.

Наприкінці сезону Рафінья може піти з "Барселони", повідомляє Mundo Deportivo.

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Рафінья перейшов до "Барселони" з англійського "Лідса" влітку 2022 року за 58 млн євро. Перші сезони в каталонському клубі складно складалися для 27-річного бразильця. Однак його гра помітно покращала після того, як "синьо-гранатових" очолив німець Ганс-Дітер Флік.

В послугах Рафіньї зацікавлені інші клуби

Станом на середину осені 2024 бразильський футболіст забив вже більше голів, ніж за весь минулий сезон. На рахунку вінгера вже 11 голів. Не дивно, що у послугах Рафіньї зацікавлені інші клуби.

Рафінья
Рафінья забиває черговий гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Англійські журналісти повідомляють, що за грою бразильця спостерігають скаути "Манчестер Сіті". Проте більш рішуче налаштовані діяти представники "Аль-Хіляля" із Саудівської Аравії. Цей клуб готовий запропонувати за гравця 90 млн євро.

Ще влітку 2024 року "Барселона" розглядала пропозиції щодо трансферу бразильського гравця. Але тепер, коли він забиває у кожному матчі, потенційному покупцеві доведеться докласти зусиль, щоб домовитися з каталонцями.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін може переїхати до англійської Прем'єр-ліги.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков спробував попрацювати залізничником.

Футбол трансфери Рафінья футбол спорт Барселона

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