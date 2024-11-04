Судаков попрацював провідником у поїзді Київ — Краматорськ

Георгій Судаков дорогою на вокзал. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков взяв участь у спеціальній акції на День залізничника. Футболіст зворушливо представив представників цієї професії та порадував пасажирів цікавими конкурсами.

Судаков спробував попрацювати провідником на київському залізничному вокзалі, відео з'явилося на сторінці футболіста в Instagram.

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Як Судаков вітав пасажирів

Футболіст збірної України одягнув форму провідника та перевіряв квитки у співвітчизників, які їхали з Києва до Краматорська. Судаков пускав до вагона лише тих пасажирів, які змогли набити м'яч хоча б п'ять разів. На подив футболіста, багато українців змогли це зробити, включаючи чинних військовослужбовців. Конкурс сподобався всім людям, які рано-вранці опинилися на вокзалі.

Після цього Судаков перевіряв квитки безпосередньо у вагоні. Пасажири із задоволенням з ним фотографувалися та брали автографи. Георгій усміхався і жартував.

"Ви з Краснограда? У мене друг звідти. Михайло Мудрик. Може, знаєте?" — запитав Судаков одного з пасажирів.

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