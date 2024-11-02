Голкіпер Реала Андрій Лунін подарував дружині розкішний позашляховик

Анастасія та Андрій Луніни. Фото: instagram.com/a.nastasica

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін вирішив порадувати свою дружину Анастасію. Дівчині тепер буде на чому пересуватися Мадридом.

Лунін подарував дружині новий автомобіль, про що дівчина повідомила Instagram.

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Анастасія отримала від чоловіка гарний букет квітів та новий чорний Renge Rover з автосалону.

Анастасія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica

Подарунок молодій мамі сподобався, і вона подякувала чоловікові.

"Мій новий красень. Дякую чоловікові за такий подарунок", — написала Анастасія.

Анастасія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica

Зазначимо, що Лунін у поточному сезоні повернувся до ролі запасного воротаря. При цьому українець зіграв у трьох матчах, коли Тібо Куртуа було травмовано.

Цього сезону Лунін у трьох матчах пропустив п'ять м'ячів в іграх з "Ліллем" (0:1) і "Барселоною" (0:4) і зіграв сухий матч проти "Вільярреала (2:0).

Чинний контракт 25-річного українця закінчиться 30 червня 2030 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 25 млн євро.

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