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Лунін продовжить грати в основі Реалу — Куртуа ще не тренується

1 листопада 2024 13:41
Станіслав Костюк - Редактор
Куртуа повідомив, коли замінить Луніна в основі Реалу
Андрій Лунін ловить м'яч на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Станіслав Костюк - Редактор

Голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа збирається форсувати терміни свого повернення на поле після травми. Бельгійський футболіст хоче якнайшвидше повернути собі місце у воротах іспанської команди.

Куртуа назвав матч, який має намір зіграти в основному складі, повідомляє Marca.

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Тібо Куртуа пропустив майже весь минулий сезон через тяжку травму. Весь цей час основним воротарем "Реала" був Андрій Лунін, який допоміг мадридській команді вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Тібо Куртуа
Тібо Куртуа під час матчу. Фото: Reuters/Susana Vera

Бельгієць повернувся в основу "Реала" одразу після того, як одужав після травми. Саме він зберіг за собою статус "першого номера" команди й цього сезону. Проте кілька тижнів тому Куртуа отримав нове ушкодження, і у ворота команди повернувся Андрій Лунін.

Коли Куртуа зможе зіграти

Свій наступний матч мадридський "Реал" проведе у вівторок, 5 листопада, у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів. У гості до іспанської команди приїде італійський "Мілан".

Андрій Лунін
Андрій Лунін з дружиною та дитиною на Хеллоуїн.

Тібо Куртуа збирається вийти на поле в основному складі "Реала" на цей поєдинок. Футболіст повідомив про це тренерському штабу команди. Проте відновлення бельгійського голкіпера затягується, він навіть не починав тренуватись за індивідуальною програмою. Не виключено, що ворота "Реала" у матчі ЛЧ захищатиме саме Андрій Лунін.

Нагадаємо, одразу два футболісти київського "Динамо" можуть продовжити кар'єру в закордонних клубах. Захисник Олександр Караваєв зацікавив турецький гранд, а форвард Владислав Ванат може піти стопами Андрія Шевченка. 

Керівництво донецького "Шахтаря" обрало спеціаліста, який може очолити команду у разі відставки Маріно Пушича.

спорт Реал Мадрид футбол Андрій Лунін Тібо Куртуа

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