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Лунин продолжит играть в основе Реала — Куртуа еще не тренируется

1 ноября 2024 13:41
Станислав Костюк - Редактор
Куртуа сообщил, когда заменит Лунина в основе Реала
Андрей Лунин ловит мяч на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Станислав Костюк - Редактор

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа собирается форсировать сроки своего возвращения на поле после травмы. Бельгийский футболист хочет как можно быстрее вернуть себе место в воротах испанской команды. 

Куртуа назвал матч, который собирается сыграть в основном составе, сообщает Marca

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Тибо Куртуа пропустил почти весь прошлый сезон из-за тяжелой травмы. Все это время основным вратарем "Реала" был Андрей Лунин, который помог мадридской команде выйти в финал Лиги чемпионов. 

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа во время матча. Фото: Reuters/Susana Vera

Бельгиец вернулся в основу "Реала" сразу после того, как выздоровел после травмы. Именно он сохранил за собой статус "первого номера" команды и в нынешнем сезоне. Однако несколько недель назад Куртуа получил новое повреждение, и в ворота команды вернулся Андрей Лунин. 

Когда Куртуа сможет сыграть 

Свой следующий матч мадридский "Реал" проведет во вторник, 5 ноября, в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. В гости к испанской команде приедет итальянский "Милан". 

Андрей Лунин
Андрей Лунин с женой и ребенком на Хэллоуин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Тибо Куртуа собирается выйти на поле в основном составе "Реала" на этот поединок. Футболист сообщил об этом тренерскому штабу команды. Однако восстановление бельгийского голкипера затягивается, он даже не начинал тренироваться по индивидуальной программе. Не исключено, что ворота "Реала" в матче ЛЧ будет защищать именно Андрей Лунин. 

Напомним, сразу два футболиста киевского "Динамо" могут продолжить карьеру в зарубежных клубах. Защитник Александр Караваев заинтересовал турецкий гранд, а форвард Владислав Ванат может пойти по стопам Андрея Шевченко. 

Руководство донецкого "Шахтера" выбрало специалиста, который может возглавить команду в случае отставки Марино Пушича. 

спорт Реал Мадрид футбол Андрей Лунин Тибо Куртуа

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