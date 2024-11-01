Куртуа сообщил, когда заменит Лунина в основе Реала

Андрей Лунин ловит мяч на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа собирается форсировать сроки своего возвращения на поле после травмы. Бельгийский футболист хочет как можно быстрее вернуть себе место в воротах испанской команды.

Куртуа назвал матч, который собирается сыграть в основном составе, сообщает Marca.

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Тибо Куртуа пропустил почти весь прошлый сезон из-за тяжелой травмы. Все это время основным вратарем "Реала" был Андрей Лунин, который помог мадридской команде выйти в финал Лиги чемпионов.

Тибо Куртуа во время матча. Фото: Reuters/Susana Vera

Бельгиец вернулся в основу "Реала" сразу после того, как выздоровел после травмы. Именно он сохранил за собой статус "первого номера" команды и в нынешнем сезоне. Однако несколько недель назад Куртуа получил новое повреждение, и в ворота команды вернулся Андрей Лунин.

Когда Куртуа сможет сыграть

Свой следующий матч мадридский "Реал" проведет во вторник, 5 ноября, в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. В гости к испанской команде приедет итальянский "Милан".

Андрей Лунин с женой и ребенком на Хэллоуин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Тибо Куртуа собирается выйти на поле в основном составе "Реала" на этот поединок. Футболист сообщил об этом тренерскому штабу команды. Однако восстановление бельгийского голкипера затягивается, он даже не начинал тренироваться по индивидуальной программе. Не исключено, что ворота "Реала" в матче ЛЧ будет защищать именно Андрей Лунин.

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