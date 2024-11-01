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Реал собирается оформить трансфер обладателя Золотого мяча

1 ноября 2024 11:45
Станислав Костюк - Редактор
Родри может перейти в мадридский Реал летом следующего года
Винисиус на фоне Килиана Мбаппе. Фото: Reuters/Susana Vera
Станислав Костюк - Редактор

В мадридском "Реале" могут произойти очередные кадровые изменения. "Королевский клуб" планирует пригласить еще одну звезду мирового уровня. 

"Реал" собирается обсудить с "Манчестер Сити" трансфер Родри, сообщает Relevo

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Руководство мадридского "Реала" готовит новый трансфер, который затмит любые другие переходы футболистов летом 2025 года. Президент "королевского клуба" Флорентино Перес хочет видеть в команде 28-летнего испанского полузащитника Родри, который на этой неделе стал обладателем "Золотого мяча". 

Приход Родри и продажа игроков 

Президент "Реала" хочет избавиться от нескольких футболистов, которые не приносят команде и клубу дивидендов. Речь идет об Орельене Чуамени, которому не удается стать эталонным опорником для "бланкос", а также о Винисиусе Жуниоре. Поведение бразильца оказалось токсичным для "Реала". Несмотря на поддержку, которую клуб оказывает игроку, его постараются выгодно продать. 

Родри
Родри и его "Золотой мяч". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Новичком мадридского клуба может стать лидер сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри. "Реал" не беспокоит даже то, что футболист продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы ноги. Английский клуб не намерен отпускать своего игрока, но у Флорентина Переса есть богатый опыт ведения переговоров в таких условиях. 

В пользу трансфера Родри высказываются испанские игроки "Реала" во главе с Дани Карвахалем, который давно дружит с лидером "красной фурии". Контракт Родри с "Манчестер Сити" действует до лета 2027 года, и английский клуб скоро предложит полузащитнику продлить соглашение. 

Напомним, форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе может стать владельцем известного клуба. 

Главному тренеру донецкого "Шахтера" Марино Пушичу грозит отставка из-за результатов команды. 

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев может поработать под руководством одного из самых известных тренеров мира. 

Реал Мадрид Манчестер Сити футбол Родри спорт Футбол трансферы

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