Родрі може перейти до мадридського Реалу влітку наступного року

Вінісіус на фоні Кіліана Мбаппе. Фото: Reuters/Susana Vera

У мадридському "Реалі" можуть відбутися чергові кадрові зміни. "Королівський клуб" планує запросити ще одну зірку світового рівня.

"Реал" збирається обговорити з "Манчестер Сіті" трансфер Родрі, повідомляє Relevo.

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Керівництво мадридського "Реала" готує новий трансфер, який затьмарить будь-які інші переходи футболістів улітку 2025 року. Президент "королівського клубу" Флорентіно Перес хоче бачити у команді 28-річного іспанського півзахисника Родрі, який цього тижня став володарем "Золотого м'яча".

Прихід Родрі та продаж гравців

Президент "Реала" хоче позбутися декількох футболістів, які не приносять команді та клубу дивідендів. Йдеться про Орельєна Чуамені, якому не вдається стати еталонним опорником для "бланкос", а також про Вінісіуса Жуніора. Поведінка бразильця виявилася токсичною для "Реала". Попри підтримку, яку клуб надає гравцю, його намагатимуться вигідно продати.

Родрі та його "Золотий м'яч". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Новачком мадридського клубу може стати лідер збірної Іспанії та "Манчестер Сіті" Родрі. "Реал" не переймається навіть тим, що футболіст продовжує відновлюватися від тяжкої травми ноги. Англійський клуб не має наміру відпускати свого гравця, але Флорентин Перес має багатий досвід ведення переговорів у таких умовах.

На користь трансферу Родрі висловлюються іспанські гравці "Реала" на чолі з Дані Карвахалем, який давно товаришує з лідером "червоної фурії". Контракт Родрі з "Манчестер Сіті" діє до літа 2027 року, і англійський клуб незабаром запропонує півзахиснику продовжити угоду.

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