Кіліан Мбаппе планував інвестувати в акції Монако

Кліан Мбаппе. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Зірковий форвард мадридського "Реалу" Кіліан Мбаппе шукає, куди інвестувати кошти. Зараз він найоплачуваніший гравець у своєму клубі.

Однією з інвестицій мав стати "Монако", де він сам грав, повідомив портал Get French Football News.

Читайте також:

Мбаппе під час виступів у "Монако". Фото: УЄФА

Куди інвестував Мбаппе

За інформацією джерела, на початку 2024 року Мбаппе намагався купити акції "Монако". Для фіноперації футболіст планував залучити свій інвестиційний фонд.

Однак покупка не вдалася, оскільки акції "Монако" виявилися дуже дорогими для футболіста. При цьому джерело не називає точну їх суму.

Після невдачі із "Монако" Мбаппе купив 80% менш відомого футбольного клубу "Кан".

Бажання Мбаппе купити акції "Монако" було пов'язане з ностальгією, оскільки гравець виступав за молодіжну та основну команди клубу, а 2018-го перейшов до "ПСЖ" після успіху в Лізі 1 та Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що зараз Мбаппе у чотирнадцяти матчах за "Реал" забив вісім голів і зробив двох асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 180 млн євро.

Нагадаємо, європейський футбольний клуб планує підписати українського нападника Владислава Ваната.

Донецький "Шахтар" готується розстатися з головним тренером Маріно Пушичем .

Наставник "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола запросив до "Манчестер Сіті" нідерландця Еріка Тен Хага.