Килиан Мбаппе планировал инвестировать в акции Монако

Клиан Мбаппе. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе ищет, куда инвестировать средства. Сейчас он самый высокооплачиваемый игрок в своем клубе.

Одной из инвестиций должен был стать "Монако", где он сам играл, сообщил портал Get French Football News.

Читайте также:

Мбаппе во время выступлений в "Монако". Фото: УЕФА

Куда инвестировал Мбаппе

По информации источника, в начале 2024 года Мбаппе пытался купить акции "Монако". Для сделки футболист планировал привлечь свой инвестиционный фонд.

Однако покупка не удалась, поскольку акции "Монако" оказались очень дорогими для футболиста. При этом источник не называет точную сумму сделки.

После неудачи с "Монако" Мбаппе купил 80% менее известного футбольного клуба "Кан".

Желание Мбаппе купить акции "Монако" было связано с ностальгией, поскольку игрок выступал за молодежную и основную команды клуба, а в 2018-м перешел в "ПСЖ" после успеха в Лиге 1 и Лиге чемпионов.

Отметим, что сейчас Мбаппе в четырнадцати матчах за "Реал" забил восемь голов и сделал два ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 180 млн евро.

Напомним, европейский футбольный клуб планирует подписать украинского нападающего Владислава Ваната.

Донецкий "Шахтер" готовится расстаться с главным тренером Марино Пушичем.

Наставник "Ман Сити" Хосеп Гвардиола пригласил в "Манчестер Сити" нидерландца Эрика Тен Хага.